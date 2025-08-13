https://ria.ru/20250813/vsu-2035112849.html
ВСУ утром вели массированный обстрел прилегающих к ЗАЭС объектов
ВСУ утром вели массированный обстрел прилегающих к ЗАЭС объектов - РИА Новости, 13.08.2025
ВСУ утром вели массированный обстрел прилегающих к ЗАЭС объектов
ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС, заявил "Росатом". РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС, заявил "Росатом"."Сегодня с утра вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать", - говорится в сообщении.Отмечается, что аналогичная атака была проведена днем ранее. В результате этих целенаправленных обстрелов произошло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции, воспламенилась сухая растительность, пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока."Пожар был потушен силами сотрудников МЧС, которые рисковали своей жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары с помощью БПЛА по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени", - рассказали в госкорпорации.
ВСУ утром вели массированный обстрел прилегающих к ЗАЭС объектов
