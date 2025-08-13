Рейтинг@Mail.ru
ВСУ утром вели массированный обстрел прилегающих к ЗАЭС объектов - РИА Новости, 13.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:06 13.08.2025 (обновлено: 20:13 13.08.2025)
ВСУ утром вели массированный обстрел прилегающих к ЗАЭС объектов
ВСУ утром вели массированный обстрел прилегающих к ЗАЭС объектов - РИА Новости, 13.08.2025
ВСУ утром вели массированный обстрел прилегающих к ЗАЭС объектов
ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС, заявил "Росатом". РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T20:06:00+03:00
2025-08-13T20:13:00+03:00
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
происшествия
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС, заявил "Росатом"."Сегодня с утра вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать", - говорится в сообщении.Отмечается, что аналогичная атака была проведена днем ранее. В результате этих целенаправленных обстрелов произошло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции, воспламенилась сухая растительность, пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока."Пожар был потушен силами сотрудников МЧС, которые рисковали своей жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары с помощью БПЛА по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени", - рассказали в госкорпорации.
вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, происшествия
Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Происшествия
ВСУ утром вели массированный обстрел прилегающих к ЗАЭС объектов

"Росатом": ВСУ утром вели массированный артобстрел прилегающих к ЗАЭС объектов

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramОбъекты вблизи Запорожской АЭС
Объекты вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Объекты вблизи Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ в среду с утра вели массированный артобстрел территории промзоны и объектов, прилегающих к площадке Запорожской АЭС, заявил "Росатом".
"Сегодня с утра вооруженные силы Украины вели массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам, непосредственно прилегающим к площадке Запорожской АЭС. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аналогичная атака была проведена днем ранее. В результате этих целенаправленных обстрелов произошло возгорание в районе гидротехнических сооружений станции, воспламенилась сухая растительность, пламя удалось локализовать в 700 метрах от энергоблока.
"Пожар был потушен силами сотрудников МЧС, которые рисковали своей жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары с помощью БПЛА по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени", - рассказали в госкорпорации.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Российский военный рассказал, как уничтожил около двух взводов ВСУ
Вчера, 17:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала