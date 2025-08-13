Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 13.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 13.08.2025 (обновлено: 09:56 13.08.2025)
ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки
Боевики киевского режима за день нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались РИА Новости, 13.08.2025
ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Боевики киевского режима за день нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 8 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 20 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка, Старая Збурьевка, Алешки.
ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки 59 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Боевики киевского режима за день нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 8 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 20 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка, Старая Збурьевка, Алешки.
