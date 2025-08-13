https://ria.ru/20250813/vsu-2034939715.html
ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 13.08.2025
ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки
Боевики киевского режима за день нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T09:50:00+03:00
2025-08-13T09:50:00+03:00
2025-08-13T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372892_0:150:3235:1970_1920x0_80_0_0_57a0d02301ff30d0dc708d0b6c7e2d32.jpg
ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Боевики киевского режима за день нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 8 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 20 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка, Старая Збурьевка, Алешки.
https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034826071.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372892_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_941153cc31dae002d765545e8e71f408.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки 59 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области