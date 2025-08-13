https://ria.ru/20250813/vsu-2034939715.html

ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 13.08.2025

ВСУ нанесли 59 ударов по Херсонской области за сутки

Боевики киевского режима за день нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T09:50:00+03:00

2025-08-13T09:50:00+03:00

2025-08-13T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (река)

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820372892_0:150:3235:1970_1920x0_80_0_0_57a0d02301ff30d0dc708d0b6c7e2d32.jpg

ГЕНИЧЕСК, 13 авг - РИА Новости. Боевики киевского режима за день нанесли 59 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подвергались 8 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 20 ударов ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Горностаевка, Днепряны, Новая Маячка, Старая Збурьевка, Алешки.

https://ria.ru/20250812/spetsoperatsiya-2034826071.html

днепр (река)

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины