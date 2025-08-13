Рейтинг@Mail.ru
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
08:04 13.08.2025
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак", - сказал собеседник агентства. По его словам, за прошедшие сутки интенсивность боевых действий на сумском направлении снизилась, за исключением боев в районе Юнаковки. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак", - сказал собеседник агентства.
По его словам, за прошедшие сутки интенсивность боевых действий на сумском направлении снизилась, за исключением боев в районе Юнаковки.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
