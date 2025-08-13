https://ria.ru/20250813/vsu-2034930328.html

ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области

ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области - РИА Новости, 13.08.2025

ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области

ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак", - сказал собеседник агентства. По его словам, за прошедшие сутки интенсивность боевых действий на сумском направлении снизилась, за исключением боев в районе Юнаковки. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

