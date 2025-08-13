https://ria.ru/20250813/vsu-2034930328.html
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области - РИА Новости, 13.08.2025
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T08:04:00+03:00
2025-08-13T08:04:00+03:00
2025-08-13T08:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a009617144ba6f36a8f96a66433a4a53.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, готовятся к возобновлению атак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак", - сказал собеседник агентства. По его словам, за прошедшие сутки интенсивность боевых действий на сумском направлении снизилась, за исключением боев в районе Юнаковки. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034408015_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b34b5d224e4ab8c8f552eaff3f26ab3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области, готовясь к возобновлению атак