В Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T06:56:00+03:00
2025-08-13T06:56:00+03:00
2025-08-13T07:35:00+03:00
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ранее в районе Амбарного накрыт крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.В соцсетях появилась информация о гибели украинских военных у этого села, добавил он.Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы "Севера" нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Синельниково в Харьковской области.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
