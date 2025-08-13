Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 13.08.2025 (обновлено: 07:35 13.08.2025)
В Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт ВСУ
В Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
безопасность
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ранее в районе Амбарного накрыт крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.В соцсетях появилась информация о гибели украинских военных у этого села, добавил он.Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы "Севера" нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Синельниково в Харьковской области.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
харьковская область
волчанск
харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск, Безопасность
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ранее в районе Амбарного накрыт крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Харьковской области сорвали контратаку ВСУ
Вчера, 07:48
В соцсетях появилась информация о гибели украинских военных у этого села, добавил он.
Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы "Севера" нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Синельниково в Харьковской области.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
  • более 175 военных;
  • ББМ;
  • пять автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Вооруженные силы Украины
Волчанск
Безопасность
 
 
