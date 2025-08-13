https://ria.ru/20250813/vsu-2034927086.html

В Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт ВСУ

В Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Ранее в районе Амбарного накрыт крупный опорный пункт 143-й бригады ВСУ", — сказал собеседник агентства.В соцсетях появилась информация о гибели украинских военных у этого села, добавил он.Накануне в Минобороны сообщили, что бойцы "Севера" нанесли поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Волчанск, Меловое и Синельниково в Харьковской области.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:

