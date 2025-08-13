Рейтинг@Mail.ru
Боевики 95-й бригады ВСУ отказываются выдвигаться на позиции
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 13.08.2025 (обновлено: 06:50 13.08.2025)
Боевики 95-й бригады ВСУ отказываются выдвигаться на позиции
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В 95-й бригаде ВСУ упал боевой дух, военные отказываются выдвигаться на передовые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде фиксируется снижение уровня дисциплины и морально-психологического состояния. Боевики бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны в результате регулярного огневого воздействия", — сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, на наблюдательных постах ВСУ из-за отсутствия ротации и усталости личный состав не в состоянии в полной мере выполнять свои функции.Накануне в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что командование ВСУ записывает в дезертиры военных 71-й отдельной егерской бригады, пропавших без вести во время боев у Юнаковки в Сумской области.
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В 95-й бригаде ВСУ упал боевой дух, военные отказываются выдвигаться на передовые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде фиксируется снижение уровня дисциплины и морально-психологического состояния. Боевики бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны в результате регулярного огневого воздействия", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, на наблюдательных постах ВСУ из-за отсутствия ротации и усталости личный состав не в состоянии в полной мере выполнять свои функции.
Накануне в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что командование ВСУ записывает в дезертиры военных 71-й отдельной егерской бригады, пропавших без вести во время боев у Юнаковки в Сумской области.
Рогов завил о саботаже приказов в рядах ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
