Боевики 95-й бригады ВСУ отказываются выдвигаться на позиции
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В 95-й бригаде ВСУ упал боевой дух, военные отказываются выдвигаться на передовые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде фиксируется снижение уровня дисциплины и морально-психологического состояния. Боевики бригады отказываются выдвигаться на передовые позиции, ставшие непригодными для обороны в результате регулярного огневого воздействия", — сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, на наблюдательных постах ВСУ из-за отсутствия ротации и усталости личный состав не в состоянии в полной мере выполнять свои функции.Накануне в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что командование ВСУ записывает в дезертиры военных 71-й отдельной егерской бригады, пропавших без вести во время боев у Юнаковки в Сумской области.
