https://ria.ru/20250813/vsu-2034925956.html
Рогов завил о саботаже приказов в рядах ВСУ
Рогов завил о саботаже приказов в рядах ВСУ - РИА Новости, 13.08.2025
Рогов завил о саботаже приказов в рядах ВСУ
Случаи саботажа выполнения приказов высшего руководства участились в рядах ВСУ, украинские военнослужащие не хотят умирать за режим Владимира Зеленского,... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T06:32:00+03:00
2025-08-13T06:32:00+03:00
2025-08-13T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Случаи саботажа выполнения приказов высшего руководства участились в рядах ВСУ, украинские военнослужащие не хотят умирать за режим Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступает все больше сводок с передовой, что в рядах ВСУ участились случаи саботажа выполнения приказов. Никто не просто не хочет умирать за режим Зеленского, а все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала", - сказал Рогов. По его словам, продвижение российских войск вперед ежедневно на десятки квадратных километров говорит о том, что дальше темпы и скорость будут только усиливаться и увеличиваться. "Это очевидно всем. Только Зеленский пытается это не признавать и продолжает цепляться за призрачные надежды, приговаривая, что Запад им поможет, в надежде на глобалистов и крупные западные, прежде всего, европейские корпорации по производству оружия", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250811/op-2034589332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_782f9da5619d0814269fef8c81c1d9d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Рогов завил о саботаже приказов в рядах ВСУ
Рогов: в ВСУ участились случаи саботажа приказов командования
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Случаи саботажа выполнения приказов высшего руководства участились в рядах ВСУ, украинские военнослужащие не хотят умирать за режим Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Поступает все больше сводок с передовой, что в рядах ВСУ
участились случаи саботажа выполнения приказов. Никто не просто не хочет умирать за режим Зеленского
, а все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала", - сказал Рогов
.
По его словам, продвижение российских войск вперед ежедневно на десятки квадратных километров говорит о том, что дальше темпы и скорость будут только усиливаться и увеличиваться.
"Это очевидно всем. Только Зеленский пытается это не признавать и продолжает цепляться за призрачные надежды, приговаривая, что Запад им поможет, в надежде на глобалистов и крупные западные, прежде всего, европейские корпорации по производству оружия", - сказал Рогов.