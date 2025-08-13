https://ria.ru/20250813/vsu-2034925956.html

Рогов завил о саботаже приказов в рядах ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Случаи саботажа выполнения приказов высшего руководства участились в рядах ВСУ, украинские военнослужащие не хотят умирать за режим Владимира Зеленского, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступает все больше сводок с передовой, что в рядах ВСУ участились случаи саботажа выполнения приказов. Никто не просто не хочет умирать за режим Зеленского, а все прекрасно понимают, что фронт на грани обвала", - сказал Рогов. По его словам, продвижение российских войск вперед ежедневно на десятки квадратных километров говорит о том, что дальше темпы и скорость будут только усиливаться и увеличиваться. "Это очевидно всем. Только Зеленский пытается это не признавать и продолжает цепляться за призрачные надежды, приговаривая, что Запад им поможет, в надежде на глобалистов и крупные западные, прежде всего, европейские корпорации по производству оружия", - сказал Рогов.

