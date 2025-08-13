Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/vsu-2034913958.html
При атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница
При атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница - РИА Новости, 13.08.2025
При атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате атаки украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T02:40:00+03:00
2025-08-13T02:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате атаки украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько в своём Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ во вторник неоднократно атаковали Горловку при помощи БПЛА-камикадзе, а также сбрасывали взрывоопасный предмет с беспилотника на город. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250812/shkola-2034899149.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница

Мэр Приходько: при атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате атаки украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько в своём Telegram-канале.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ во вторник неоднократно атаковали Горловку при помощи БПЛА-камикадзе, а также сбрасывали взрывоопасный предмет с беспилотника на город.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Харьковской области после обстрела ВСУ сгорела школа
Вчера, 22:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала