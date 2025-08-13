https://ria.ru/20250813/vsu-2034913958.html

При атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница

При атаке ВСУ на Горловку погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате атаки украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.08.2025

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате атаки украинских войск на центр Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько в своём Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ во вторник неоднократно атаковали Горловку при помощи БПЛА-камикадзе, а также сбрасывали взрывоопасный предмет с беспилотника на город. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

2025

