Встреча Путина и Трампа может повлиять на Приднестровье, считает эксперт
Бобкова: встреча Путина и Трампа может повлиять на ПМР через отношения ЕС и РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может повлиять на Приднестровье через выстраивание отношений Евросоюза и России, считает доктор социологических наук, профессор Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.
"Нам не нужно ожидать очень больших каких-то или резких изменений в отношении Приднестровья… Это действительно не будет вопросом в повестке разговора Путина и Трампа. Но в то же время нужно ожидать, что данная встреча может повлиять в целом на конструкцию мировую, на взаимоотношения Европы и России. Потому что нужно понимать, что важными игроком именно в контексте приднестровской судьбы является Европейский союз", - сказала Бобкова в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Эксперт обратила внимание на то, что сегодня Евросоюз настроен достаточно агрессивно в отношении Российской Федерации. По ее мнению, именно разговор президента США с лидерами европейских стран может смягчить ситуацию.
"Может быть, как-то придут к какому-то более миролюбивому такому, что ли, настрою. Конечно, в этом контексте можно будет ожидать, что и ситуация с Приднестровьем будет всё-таки как-то спокойнее и немного лучше", - отметила Бобкова.
Эксперт также добавила, что Россия и США — это мировые игроки, две ведущие державы на международной арене. По ее словам, у жителей Приднестровья есть обоснованные надежды на то, что жить станет легче после встречи Путина и Трампа.
"Что нужно здесь понимать в этом контексте? Молдова все-таки находится под внешним управлением Европы. И здесь от того, насколько будет происходить договоренность Америки и России, в общем-то это мало повлияет на нашу ситуацию. Здесь важно изменение европейской риторики. Но будем надеяться, что Америка сможет повлиять на Европу, и мы будем наблюдать какие-то более конструктивные моменты в диалоге Приднестровья и Молдовы", - заключила Бобкова.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
