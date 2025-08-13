https://ria.ru/20250813/vstrecha-2035134801.html

Встреча Путина и Трампа может повлиять на Приднестровье, считает эксперт

Встреча Путина и Трампа может повлиять на Приднестровье, считает эксперт - РИА Новости, 13.08.2025

Встреча Путина и Трампа может повлиять на Приднестровье, считает эксперт

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может повлиять на Приднестровье через выстраивание отношений Евросоюза РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T23:34:00+03:00

2025-08-13T23:34:00+03:00

2025-08-13T23:34:00+03:00

в мире

россия

сша

молдавия

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113941/98/1139419889_0:216:2607:1682_1920x0_80_0_0_2fe024fe875dda0a018ae66fac9ccd3d.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может повлиять на Приднестровье через выстраивание отношений Евросоюза и России, считает доктор социологических наук, профессор Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. "Нам не нужно ожидать очень больших каких-то или резких изменений в отношении Приднестровья… Это действительно не будет вопросом в повестке разговора Путина и Трампа. Но в то же время нужно ожидать, что данная встреча может повлиять в целом на конструкцию мировую, на взаимоотношения Европы и России. Потому что нужно понимать, что важными игроком именно в контексте приднестровской судьбы является Европейский союз", - сказала Бобкова в эфире телеканала "Первый Приднестровский".Эксперт обратила внимание на то, что сегодня Евросоюз настроен достаточно агрессивно в отношении Российской Федерации. По ее мнению, именно разговор президента США с лидерами европейских стран может смягчить ситуацию. "Может быть, как-то придут к какому-то более миролюбивому такому, что ли, настрою. Конечно, в этом контексте можно будет ожидать, что и ситуация с Приднестровьем будет всё-таки как-то спокойнее и немного лучше", - отметила Бобкова. Эксперт также добавила, что Россия и США — это мировые игроки, две ведущие державы на международной арене. По ее словам, у жителей Приднестровья есть обоснованные надежды на то, что жить станет легче после встречи Путина и Трампа. "Что нужно здесь понимать в этом контексте? Молдова все-таки находится под внешним управлением Европы. И здесь от того, насколько будет происходить договоренность Америки и России, в общем-то это мало повлияет на нашу ситуацию. Здесь важно изменение европейской риторики. Но будем надеяться, что Америка сможет повлиять на Европу, и мы будем наблюдать какие-то более конструктивные моменты в диалоге Приднестровья и Молдовы", - заключила Бобкова. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250811/alyaska-2034478917.html

https://ria.ru/20250812/tramp-2034714632.html

россия

сша

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, молдавия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске