09:55 13.08.2025 (обновлено: 10:56 13.08.2025)
Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине, сообщают СМИ
© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине, сообщает таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию.
"Владимир Зеленский сегодня прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом в ведомстве канцлера Германии вместе с Фридрихом Мерцем", - пишет таблоид.
Как ожидается, Зеленский прибудет в столицу в полдень. Мерц прерывает свой летний отпуск специально для встречи в онлайн-формате, отмечает издание.
Полиция Берлина в соцсести X* сообщила о временных перекрытиях в парламентском и правительственном квартале для всех видов транспортных средств и пешеходов из-за "рабочего визита государственного гостя в среду".
Канцлер Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии, сообщил ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
