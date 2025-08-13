https://ria.ru/20250813/vstrecha-2034940352.html
Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине, сообщают СМИ
Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.08.2025
Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине, сообщают СМИ
Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине, сообщает таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T09:55:00+03:00
2025-08-13T09:55:00+03:00
2025-08-13T10:56:00+03:00
в мире
берлин (город)
украина
германия
дональд трамп
евросовет
нато
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_625c59523f2c5407093f323943fd6a77.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине, сообщает таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию. "Владимир Зеленский сегодня прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом в ведомстве канцлера Германии вместе с Фридрихом Мерцем", - пишет таблоид. Как ожидается, Зеленский прибудет в столицу в полдень. Мерц прерывает свой летний отпуск специально для встречи в онлайн-формате, отмечает издание.Полиция Берлина в соцсести X* сообщила о временных перекрытиях в парламентском и правительственном квартале для всех видов транспортных средств и пешеходов из-за "рабочего визита государственного гостя в среду".Канцлер Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии, сообщил ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250805/nato-2033375920.html
берлин (город)
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d83c6529105218d5fdab9f7b29d8814.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), украина, германия, дональд трамп, евросовет, нато, владимир зеленский, bild, фридрих мерц
В мире, Берлин (город), Украина, Германия, Дональд Трамп, Евросовет, НАТО, Владимир Зеленский, Bild, Фридрих Мерц
Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине, сообщают СМИ
Bild: Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине