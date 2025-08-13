https://ria.ru/20250813/vstrecha-2034940352.html

Зеленский прибудет в Берлин на встречу по Украине, сообщают СМИ

Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине, сообщает таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 13.08.2025

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский прибудет в среду в Берлин на встречу по Украине, сообщает таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию. "Владимир Зеленский сегодня прибудет в Берлин. Он примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом в ведомстве канцлера Германии вместе с Фридрихом Мерцем", - пишет таблоид. Как ожидается, Зеленский прибудет в столицу в полдень. Мерц прерывает свой летний отпуск специально для встречи в онлайн-формате, отмечает издание.Полиция Берлина в соцсести X* сообщила о временных перекрытиях в парламентском и правительственном квартале для всех видов транспортных средств и пешеходов из-за "рабочего визита государственного гостя в среду".Канцлер Мерц в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа организует 13 августа дистанционные переговоры с участием Трампа, генсека НАТО, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии, сообщил ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.*Социальная сеть, исполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

