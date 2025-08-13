Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал проведение встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/vstrecha-2034922783.html
Эксперт прокомментировал проведение встречи Путина и Трампа
Эксперт прокомментировал проведение встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
Эксперт прокомментировал проведение встречи Путина и Трампа
Сам факт проведения встречи лидеров России и США, независимо от её последствий, уже является достижением, заявил РИА Новости посол, доктор по теории... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T05:35:00+03:00
2025-08-13T05:35:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
джо байден
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_0:867:2047:2018_1920x0_80_0_0_a89cc845de51966313bf68ad37ad2cf9.jpg
ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Сам факт проведения встречи лидеров России и США, независимо от её последствий, уже является достижением, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга. Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа. "Я думаю, что сам факт проведения встречи уже является достижением. По сравнению с эрой бывшего президента США Джо Байдена, двусторонние отношения России и США с января этого года значительно улучшились. Министр иностранных дел (США Марко) Рубио признал 6 марта, что на Украине идет прокси-война между США и Россией, и надо ее как можно раньше закончить. Можно по-разному оценивать президента Дональда Трампа, но одно неоспоримо: он сторонник реальной политики", - сказал эксперт. По его словам, исходя из интересов сторон, Трамп демонстрирует реалистичный подход к международным отношениям, и он признал, что у России есть законные интересы в сфере безопасности в контексте членства Украины в НАТО. "Он видел, что расширение НАТО не способствовало стабилизации Европы, а наоборот, дестабилизировало там ситуацию. Он знает, как реагирует глобальная государственная держава на появление стратегических изменений в балансе сил", - перечислил собеседник агентства. Он также отметил, что, если США считают недопустимым размещение российских или китайских военных баз и ракет на Кубе (как это вызвало кризис в 1962 году), то логично было бы признать недопустимость размещения американских и натовских военных баз на Украине. "Те, кто настаивают на членстве Украины в НАТО, имеют цель создать долгосрочные условия конфронтации вокруг России и между Россией и Европой. Не случайно, что европейские санкции направлялись на удаление России от Европы в области транспорта, торговли, энергетики... Если как результат этой встречи Москва и Вашингтон смогут развивать двусторонние отношения без абсолютизации войны на Украине, исходя из причин, которые привели к войне, тогда эту войну можно будет наконец закончить", - сказал Варга. Кроме того, эксперт указал, что предложение провести встречу Путина и Трампа именно на Аляске символично из-за исторических связей между Россией и США. "Когда Аляска была предложена в качестве места для президентской встречи, многие сразу думали о совместных исторических взаимодействиях российско-американских отношений. И символизм, конечно, здесь имеет место. Если исходить из того, насколько коллективный Запад противостоит запланированной встрече, то лучшее место нельзя было бы найти. Место встречи находится на территории одной из сторон, но с историческими связями к другому государству", - пояснил Варга. Он добавил, что, конечно, все пункты мотивации определения места встречи неизвестны, "но развивать российско-американские отношения лучше в условиях, которые не зависят от доброй воли третьих стран".
https://ria.ru/20250813/baza-2034919245.html
https://ria.ru/20250813/vstrecha-2034912149.html
https://ria.ru/20250812/sammit-2034891065.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/42/1556004249_221:703:2014:2048_1920x0_80_0_0_f19c1c48c5f68c23aa5a533897fdb2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, обсе, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, ОБСЕ, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Эксперт прокомментировал проведение встречи Путина и Трампа

Посол Варга: проведение встречи Путина и Трампа уже является достижением

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Сам факт проведения встречи лидеров России и США, независимо от её последствий, уже является достижением, заявил РИА Новости посол, доктор по теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России, член общественного совета Венгерской академии наук Дьёрдь Варга.
Встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован в Анкоридже на Аляске 15 августа.
Жилые дома в городе Анкоридж на Аляске - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Место встречи Путина и Трампа названо в честь участника интервенции
04:48
"Я думаю, что сам факт проведения встречи уже является достижением. По сравнению с эрой бывшего президента США Джо Байдена, двусторонние отношения России и США с января этого года значительно улучшились. Министр иностранных дел (США Марко) Рубио признал 6 марта, что на Украине идет прокси-война между США и Россией, и надо ее как можно раньше закончить. Можно по-разному оценивать президента Дональда Трампа, но одно неоспоримо: он сторонник реальной политики", - сказал эксперт.
По его словам, исходя из интересов сторон, Трамп демонстрирует реалистичный подход к международным отношениям, и он признал, что у России есть законные интересы в сфере безопасности в контексте членства Украины в НАТО. "Он видел, что расширение НАТО не способствовало стабилизации Европы, а наоборот, дестабилизировало там ситуацию. Он знает, как реагирует глобальная государственная держава на появление стратегических изменений в балансе сил", - перечислил собеседник агентства.
Он также отметил, что, если США считают недопустимым размещение российских или китайских военных баз и ракет на Кубе (как это вызвало кризис в 1962 году), то логично было бы признать недопустимость размещения американских и натовских военных баз на Украине.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
СМИ назвали место встречи Путина и Трампа
02:00
"Те, кто настаивают на членстве Украины в НАТО, имеют цель создать долгосрочные условия конфронтации вокруг России и между Россией и Европой. Не случайно, что европейские санкции направлялись на удаление России от Европы в области транспорта, торговли, энергетики... Если как результат этой встречи Москва и Вашингтон смогут развивать двусторонние отношения без абсолютизации войны на Украине, исходя из причин, которые привели к войне, тогда эту войну можно будет наконец закончить", - сказал Варга.
Кроме того, эксперт указал, что предложение провести встречу Путина и Трампа именно на Аляске символично из-за исторических связей между Россией и США.
"Когда Аляска была предложена в качестве места для президентской встречи, многие сразу думали о совместных исторических взаимодействиях российско-американских отношений. И символизм, конечно, здесь имеет место. Если исходить из того, насколько коллективный Запад противостоит запланированной встрече, то лучшее место нельзя было бы найти. Место встречи находится на территории одной из сторон, но с историческими связями к другому государству", - пояснил Варга.
Он добавил, что, конечно, все пункты мотивации определения места встречи неизвестны, "но развивать российско-американские отношения лучше в условиях, которые не зависят от доброй воли третьих стран".
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В Белом доме назвали честью для Трампа принять Путина на американской земле
Вчера, 20:44
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденНАТООБСЕВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала