СМИ назвали место встречи Путина и Трампа
02:00 13.08.2025 (обновлено: 02:16 13.08.2025)
СМИ назвали место встречи Путина и Трампа
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома утверждает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Только объединенная база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города соответствовала требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российского лидера и его окружение будут принимать на территории американского военного объекта. Именно там, по словам двух официальных лиц Белого дома, состоится встреча в пятницу", - сообщает телеканал.Отмечается, что локации для проведения встречи в американском штате, ранее входившим в состав Российской империи, были ограничены, так как сейчас там пик туристического сезона.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома утверждает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
"Только объединенная база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города соответствовала требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российского лидера и его окружение будут принимать на территории американского военного объекта. Именно там, по словам двух официальных лиц Белого дома, состоится встреча в пятницу", - сообщает телеканал.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Трамп хочет обсудить с Путиным не только Украину, заявил Белый дом
Вчера, 21:00
Отмечается, что локации для проведения встречи в американском штате, ранее входившим в состав Российской империи, были ограничены, так как сейчас там пик туристического сезона.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
СМИ: Трамп готовит ультиматум к встрече с Путиным
01:46
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСШАРоссийская империя
 
 
