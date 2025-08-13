https://ria.ru/20250813/vstrecha-2034912149.html
СМИ назвали место встречи Путина и Трампа
СМИ назвали место встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
СМИ назвали место встречи Путина и Трампа
CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома утверждает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома утверждает, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже."Только объединенная база Эльмендорф-Ричардсон на северной окраине города соответствовала требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российского лидера и его окружение будут принимать на территории американского военного объекта. Именно там, по словам двух официальных лиц Белого дома, состоится встреча в пятницу", - сообщает телеканал.Отмечается, что локации для проведения встречи в американском штате, ранее входившим в состав Российской империи, были ограничены, так как сейчас там пик туристического сезона.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
