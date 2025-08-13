https://ria.ru/20250813/vs-2035036852.html
ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье
ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье - РИА Новости, 13.08.2025
ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье
Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T15:39:00+03:00
2025-08-13T15:39:00+03:00
2025-08-13T15:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении обнаружили скрытый в жилой застройке населенного пункта Иванополье 120-мм миномет 100-й ОМБр (отдельной механизированной бригады - ред.) ВСУ. По выявленной разведывательным БПЛА цели был нанесен артиллерийский удар из 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б". В результате которого 120-мм миномет ВСУ уничтожен вместе с расчетом", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что уничтожение минометного расчета позволило получить преимущество в огневых средствах и продолжить развивать наступление на константиновском направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье
Военные группировки "Юг" уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье