ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 13.08.2025
ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье
Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении обнаружили скрытый в жилой застройке населенного пункта Иванополье 120-мм миномет 100-й ОМБр (отдельной механизированной бригады - ред.) ВСУ. По выявленной разведывательным БПЛА цели был нанесен артиллерийский удар из 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б". В результате которого 120-мм миномет ВСУ уничтожен вместе с расчетом", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что уничтожение минометного расчета позволило получить преимущество в огневых средствах и продолжить развивать наступление на константиновском направлении.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении обнаружили скрытый в жилой застройке населенного пункта Иванополье 120-мм миномет 100-й ОМБр (отдельной механизированной бригады - ред.) ВСУ. По выявленной разведывательным БПЛА цели был нанесен артиллерийский удар из 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б". В результате которого 120-мм миномет ВСУ уничтожен вместе с расчетом", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что уничтожение минометного расчета позволило получить преимущество в огневых средствах и продолжить развивать наступление на константиновском направлении.
