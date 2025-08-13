https://ria.ru/20250813/vs-2035036852.html

ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье

ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье - РИА Новости, 13.08.2025

ВС России уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье

Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T15:39:00+03:00

2025-08-13T15:39:00+03:00

2025-08-13T15:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили минометный расчет ВСУ в Иванополье на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск на константиновском направлении обнаружили скрытый в жилой застройке населенного пункта Иванополье 120-мм миномет 100-й ОМБр (отдельной механизированной бригады - ред.) ВСУ. По выявленной разведывательным БПЛА цели был нанесен артиллерийский удар из 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б". В результате которого 120-мм миномет ВСУ уничтожен вместе с расчетом", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что уничтожение минометного расчета позволило получить преимущество в огневых средствах и продолжить развивать наступление на константиновском направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)