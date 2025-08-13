https://ria.ru/20250813/vrach-2034915484.html

Врач предупредил об опасных последствиях храпа

13.08.2025

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Храп как явление не опасен для жизни человека, однако он может быть признаком обструктивного апноэ сна — неоднократной остановки дыхания во сне, что может привести к гипертонии и инсульту, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов. "Сам по себе храп не имеет известных неблагоприятных физиологических эффектов, однако остановка дыхания во сне может иметь такие последствия, как гипертония, инсульт, сердечные заболевания, мерцательная аритмия", — сказал он. Беликов отметил, что людям, страдающим храпом, необходимо обследоваться, так как они имеют высокий риск наличия обструктивного апноэ сна."Апноэ — это расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание. У пациента с обструктивным апноэ сна могут случаться более пяти эпизодов остановки дыхания, которые могут длиться от десяти секунд и более. Для многих людей с храпом не характерно обструктивное апноэ сна, но у большинства пациентов с апноэ наблюдается храп", — пояснил врач. Исследование, которое необходимо пройти, называется полисомнография и включает мониторинг активности мозга, движения глаз, сердечного ритма, дыхательных движений, сатурации, мышечного тонуса и активности во время сна."Как правило, полисомнография проводится в специализированной лаборатории сна. Исследование сна в домашних условиях в настоящее время обычно проводится для диагностики обструктивного апноэ сна и не используется при других нарушениях сна", — добавил Беликов.

