Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредил об опасных последствиях храпа - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 13.08.2025 (обновлено: 11:31 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/vrach-2034915484.html
Врач предупредил об опасных последствиях храпа
Врач предупредил об опасных последствиях храпа - РИА Новости, 13.08.2025
Врач предупредил об опасных последствиях храпа
Храп как явление не опасен для жизни человека, однако он может быть признаком обструктивного апноэ сна — неоднократной остановки дыхания во сне, что может... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T03:11:00+03:00
2025-08-13T11:31:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034968052_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bcd3f83d560d5bb7a267afd0865599a2.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Храп как явление не опасен для жизни человека, однако он может быть признаком обструктивного апноэ сна — неоднократной остановки дыхания во сне, что может привести к гипертонии и инсульту, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов. "Сам по себе храп не имеет известных неблагоприятных физиологических эффектов, однако остановка дыхания во сне может иметь такие последствия, как гипертония, инсульт, сердечные заболевания, мерцательная аритмия", — сказал он. Беликов отметил, что людям, страдающим храпом, необходимо обследоваться, так как они имеют высокий риск наличия обструктивного апноэ сна."Апноэ — это расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание. У пациента с обструктивным апноэ сна могут случаться более пяти эпизодов остановки дыхания, которые могут длиться от десяти секунд и более. Для многих людей с храпом не характерно обструктивное апноэ сна, но у большинства пациентов с апноэ наблюдается храп", — пояснил врач. Исследование, которое необходимо пройти, называется полисомнография и включает мониторинг активности мозга, движения глаз, сердечного ритма, дыхательных движений, сатурации, мышечного тонуса и активности во время сна."Как правило, полисомнография проводится в специализированной лаборатории сна. Исследование сна в домашних условиях в настоящее время обычно проводится для диагностики обструктивного апноэ сна и не используется при других нарушениях сна", — добавил Беликов.
https://ria.ru/20250812/vrach-2034700228.html
https://ria.ru/20250806/vrach-2033593350.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034968052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_132d6869bcd64bcfae86cea9d1bc0258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Врач предупредил об опасных последствиях храпа

Врач Беликов: храп может быть признаком неоднократной остановки дыхания во сне

© Getty Images / SandraMirey PhotographyДевушка спит
Девушка спит - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Getty Images / SandraMirey Photography
Девушка спит
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Храп как явление не опасен для жизни человека, однако он может быть признаком обструктивного апноэ сна — неоднократной остановки дыхания во сне, что может привести к гипертонии и инсульту, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.
"Сам по себе храп не имеет известных неблагоприятных физиологических эффектов, однако остановка дыхания во сне может иметь такие последствия, как гипертония, инсульт, сердечные заболевания, мерцательная аритмия", — сказал он.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Врач назвала симптомы, которые появляются перед сердечным приступом
Вчера, 03:15
Беликов отметил, что людям, страдающим храпом, необходимо обследоваться, так как они имеют высокий риск наличия обструктивного апноэ сна.
"Апноэ — это расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание. У пациента с обструктивным апноэ сна могут случаться более пяти эпизодов остановки дыхания, которые могут длиться от десяти секунд и более. Для многих людей с храпом не характерно обструктивное апноэ сна, но у большинства пациентов с апноэ наблюдается храп", — пояснил врач.
Исследование, которое необходимо пройти, называется полисомнография и включает мониторинг активности мозга, движения глаз, сердечного ритма, дыхательных движений, сатурации, мышечного тонуса и активности во время сна.
"Как правило, полисомнография проводится в специализированной лаборатории сна. Исследование сна в домашних условиях в настоящее время обычно проводится для диагностики обструктивного апноэ сна и не используется при других нарушениях сна", — добавил Беликов.
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Врач рассказала о группе риска сердечно-сосудистых заболеваний
6 августа, 03:12
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала