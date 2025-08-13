Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:06 13.08.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра
Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра - РИА Новости, 13.08.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра
Подразделения российских войск продвигаются после освобождения города Часов Яр Донецкой Народной Республики, несмотря на то, что рельеф местности еще позволяет... РИА Новости, 13.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы рф
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются после освобождения города Часов Яр Донецкой Народной Республики, несмотря на то, что рельеф местности еще позволяет противнику сдерживать натиск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим и после освобождения Часова Яра тоже бойцы продвигаются. Понятное дело, что противник имеет возможность драться, и рельеф местности пока что еще позволяет противнику, скажем так, сдерживать натиск наших бойцов. Но, тем не менее, видим движение вперед", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра

Пушилин заявил о продвижении российских войск после освобождения Часова Яра

Российский военнослужащий ставит флаг на улице города Часов Яр в ДНР, взятого под контроль подразделениями ВС РФ
Российский военнослужащий ставит флаг на улице города Часов Яр в ДНР, взятого под контроль подразделениями ВС РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий ставит флаг на улице города Часов Яр в ДНР, взятого под контроль подразделениями ВС РФ
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются после освобождения города Часов Яр Донецкой Народной Республики, несмотря на то, что рельеф местности еще позволяет противнику сдерживать натиск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим и после освобождения Часова Яра тоже бойцы продвигаются. Понятное дело, что противник имеет возможность драться, и рельеф местности пока что еще позволяет противнику, скажем так, сдерживать натиск наших бойцов. Но, тем не менее, видим движение вперед", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Танк Т-80 военнослужащих ВС России в зоне проведения СВО
Пушилин рассказал об успехах ВС России у границы Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
 
 
