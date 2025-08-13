https://ria.ru/20250813/voyska-2034941966.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра

Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра - РИА Новости, 13.08.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра

Подразделения российских войск продвигаются после освобождения города Часов Яр Донецкой Народной Республики, несмотря на то, что рельеф местности еще позволяет... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T10:06:00+03:00

2025-08-13T10:06:00+03:00

2025-08-13T10:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

денис пушилин

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032644258_0:5:1765:998_1920x0_80_0_0_d262c2711757cdf959fcf14f13d23b6d.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются после освобождения города Часов Яр Донецкой Народной Республики, несмотря на то, что рельеф местности еще позволяет противнику сдерживать натиск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим и после освобождения Часова Яра тоже бойцы продвигаются. Понятное дело, что противник имеет возможность драться, и рельеф местности пока что еще позволяет противнику, скажем так, сдерживать натиск наших бойцов. Но, тем не менее, видим движение вперед", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

https://ria.ru/20250813/pushilin-2034936084.html

донецкая народная республика

часов яр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы рф