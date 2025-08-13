https://ria.ru/20250813/voyska-2034941966.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра
Пушилин рассказал о продвижении ВС России после освобождения Часова Яра
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы рф
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются после освобождения города Часов Яр Донецкой Народной Республики, несмотря на то, что рельеф местности еще позволяет противнику сдерживать натиск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим и после освобождения Часова Яра тоже бойцы продвигаются. Понятное дело, что противник имеет возможность драться, и рельеф местности пока что еще позволяет противнику, скажем так, сдерживать натиск наших бойцов. Но, тем не менее, видим движение вперед", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
