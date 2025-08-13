Рейтинг@Mail.ru
17:49 13.08.2025 (обновлено: 18:02 13.08.2025)
Володин завел канал в мессенджере MAX
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что завел канал в национальном мессенджере MAX. Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;"Зарегистрировался в национальном мессенджере Max. Это не составило никакого труда - скачал приложение и авторизовался в нём. И, конечно же, завёл там канал. Так мы с вами расширяем возможности для нашего общения", - написал Володин в своем Telegram-канале. По его словам, само приложение MAX находится в свободном доступе, есть версии как для мобильных устройств, так и для компьютера. "Кстати, голосовые вызовы работают отлично. Что актуально. Присоединяйтесь! Буду рад нашей дружбе в MAX", - добавил председатель Госдумы.
технологии, вячеслав володин, госдума рф, политика, мессенджер max
Технологии, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика, Мессенджер Max
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что завел канал в национальном мессенджере MAX.
"Зарегистрировался в национальном мессенджере Max. Это не составило никакого труда - скачал приложение и авторизовался в нём. И, конечно же, завёл там канал. Так мы с вами расширяем возможности для нашего общения", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, само приложение MAX находится в свободном доступе, есть версии как для мобильных устройств, так и для компьютера.
"Кстати, голосовые вызовы работают отлично. Что актуально. Присоединяйтесь! Буду рад нашей дружбе в MAX", - добавил председатель Госдумы.
ТехнологииВячеслав ВолодинГосдума РФПолитикаМессенджер Max
 
 
