Володин завел канал в мессенджере MAX
Володин завел канал в мессенджере MAX - РИА Новости, 13.08.2025
Володин завел канал в мессенджере MAX
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что завел канал в национальном мессенджере MAX. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T17:49:00+03:00
2025-08-13T17:49:00+03:00
2025-08-13T18:02:00+03:00
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что завел канал в национальном мессенджере MAX. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Зарегистрировался в национальном мессенджере Max. Это не составило никакого труда - скачал приложение и авторизовался в нём. И, конечно же, завёл там канал. Так мы с вами расширяем возможности для нашего общения", - написал Володин в своем Telegram-канале. По его словам, само приложение MAX находится в свободном доступе, есть версии как для мобильных устройств, так и для компьютера. "Кстати, голосовые вызовы работают отлично. Что актуально. Присоединяйтесь! Буду рад нашей дружбе в MAX", - добавил председатель Госдумы.
