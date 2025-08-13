https://ria.ru/20250813/volodin-2035085302.html

Володин завел канал в мессенджере MAX

Володин завел канал в мессенджере MAX - РИА Новости, 13.08.2025

Володин завел канал в мессенджере MAX

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что завел канал в национальном мессенджере MAX. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T17:49:00+03:00

2025-08-13T17:49:00+03:00

2025-08-13T18:02:00+03:00

технологии

вячеслав володин

госдума рф

политика

мессенджер max

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что завел канал в национальном мессенджере MAX. Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Зарегистрировался в национальном мессенджере Max. Это не составило никакого труда - скачал приложение и авторизовался в нём. И, конечно же, завёл там канал. Так мы с вами расширяем возможности для нашего общения", - написал Володин в своем Telegram-канале. По его словам, само приложение MAX находится в свободном доступе, есть версии как для мобильных устройств, так и для компьютера. "Кстати, голосовые вызовы работают отлично. Что актуально. Присоединяйтесь! Буду рад нашей дружбе в MAX", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, вячеслав володин, госдума рф, политика, мессенджер max