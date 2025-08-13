Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца затонувшего танкера
12:27 13.08.2025 (обновлено: 13:32 13.08.2025)
Суд взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца затонувшего танкера
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца и фрахтователя затонувшего танкера "Волгонефть-212", передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Взыскать солидарно с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" в бюджет Российской Федерации сумму вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 460 085 849 рублей, а также десять миллионов рублей госпошлины", — объявил судья.ООО "Каматрансойл" заявило ходатайства о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения, передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Пермского края и объединении иска Росприроднадзора с двумя схожими. Суд отклонил все три.Как напомнила представитель Росприроднадзора, судно вышло в плавание не в то время и с нарушением технических требований. Кроме того, крушение судна не было связано с обстоятельствами непреодолимой силы."В декабре такие штормы, которые были, — это характерные ситуации, — отметила она.В районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших танкеров на общую сумму более 84,9 миллиарда рублей.Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" на сумму более 35,48 миллиарда рублей и к ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены генпрокуратура и Ространснадзор по ЮФО. К иску в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" дополнительно привлечена страховая компания — САО "ВСК".
КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца и фрахтователя затонувшего танкера "Волгонефть-212", передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Взыскать солидарно с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" в бюджет Российской Федерации сумму вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 460 085 849 рублей, а также десять миллионов рублей госпошлины", — объявил судья.
ООО "Каматрансойл" заявило ходатайства о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения, передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Пермского края и объединении иска Росприроднадзора с двумя схожими. Суд отклонил все три.
Как напомнила представитель Росприроднадзора, судно вышло в плавание не в то время и с нарушением технических требований. Кроме того, крушение судна не было связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
"В декабре такие штормы, которые были, — это характерные ситуации, — отметила она.
В районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.
Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших танкеров на общую сумму более 84,9 миллиарда рублей.
Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" на сумму более 35,48 миллиарда рублей и к ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены генпрокуратура и Ространснадзор по ЮФО. К иску в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" дополнительно привлечена страховая компания — САО "ВСК".
