https://ria.ru/20250813/volgoneft-2034982357.html

Суд взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца затонувшего танкера

Суд взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца затонувшего танкера - РИА Новости, 13.08.2025

Суд взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца затонувшего танкера

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца и фрахтователя затонувшего танкера "Волгонефть-212", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T12:27:00+03:00

2025-08-13T12:27:00+03:00

2025-08-13T13:32:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

черное море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

пермский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812599_0:246:3120:2001_1920x0_80_0_0_c9e710ba0da6911b7d89c46016646f29.jpg

КРАСНОДАР, 13 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца и фрахтователя затонувшего танкера "Волгонефть-212", передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Взыскать солидарно с ООО "Каматрансойл" и ООО "Кама Шиппинг" в бюджет Российской Федерации сумму вреда, причиненного водному объекту, в размере 49 460 085 849 рублей, а также десять миллионов рублей госпошлины", — объявил судья.ООО "Каматрансойл" заявило ходатайства о создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения, передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Пермского края и объединении иска Росприроднадзора с двумя схожими. Суд отклонил все три.Как напомнила представитель Росприроднадзора, судно вышло в плавание не в то время и с нарушением технических требований. Кроме того, крушение судна не было связано с обстоятельствами непреодолимой силы."В декабре такие штормы, которые были, — это характерные ситуации, — отметила она.В районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Погиб один моряк, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму ввели режим ЧС.Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам и фрахтователю затонувших танкеров на общую сумму более 84,9 миллиарда рублей.Иски рассматриваются отдельно к ЗАО "Волгатранснефть" на сумму более 35,48 миллиарда рублей и к ООО "Кама Шиппинг" с ООО "Каматрансойл" на сумму более 49,46 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены генпрокуратура и Ространснадзор по ЮФО. К иску в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" дополнительно привлечена страховая компания — САО "ВСК".

https://ria.ru/20250709/plyazh-2028107720.html

https://ria.ru/20250404/tankery-2009298127.html

краснодарский край

россия

черное море

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, россия, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), пермский край