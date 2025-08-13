https://ria.ru/20250813/voennye-2034927906.html

СМИ: украинские военные жалуются на культуру командования

СМИ: украинские военные жалуются на культуру командования

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские военные жалуются на культуру командования ВСУ из-за приказов о проведении операций, изначально не имеющих шансов на успех и приводящих к неоправданному числу жертв среди личного состава, пишет газета Wall Street Journal, побеседовавшая с рядом украинских офицеров и солдат. В мае командир батальона 47-й механизированной бригады украинских войск Александр Ширшин сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования "дебильными". Позднее он заявил, что во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал, и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь". Он также обвинил украинское командование в том, что оно пытается "стереть" его подразделение. "Украинская армия скатилась к более жёсткому, принудительно-приказному подходу к ведению боевых действий,... что порождает растущее недовольство неоправданными потерями, а также подрывает моральный дух гражданского населения и набор его в армию... Украинские офицеры и пехотинцы жалуются на централизованную культуру командования, которая часто наказывает за инициативу и лишает мужчин жизней. Генералы отдают приказы о проведении повторяющихся лобовых атак, успех которых маловероятен, и отклоняют просьбы попавших в окружение подразделений о тактическом отступлении и спасении своих солдат. Потери растут в ходе операций, не имеющих стратегической ценности", - говорится в сообщении. Как заявил в интервью газете Ширшин, в результате приказов командования по операции в Курской области ВСУ понесли большие потери среди личного состава. По его словам, Украине нужно сменить методы, поскольку она "не может победить Россию" со своими ресурсами. Согласно изданию, после публичных жалоб Ширшина, которые были поддержаны многими его сослуживцами, руководство ВСУ сделало ему выговор за недисциплинированность, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал его человеком, жаждущим внимания. Кроме того, Wall Street Journal пишет, что Сырский "по-прежнему крайне непопулярен среди украинских солдат", многие из которых указывают на его задержки в приказах на отступление и деморализующие солдат приказы о наступлении на цели, не имеющие особой стратегической ценности. Газета отмечает, что добровольцев на Украине становится всё меньше, а некоторые солдаты предостерегают друзей от службы в армии. Неназванный украинский доброволец рассказал газете, что он вскоре пожалел о своём решении вступить в ряды ВСУ, поскольку не получил достаточного обучения: по его словам, обучение заключалось в сборе дров, а оружия он даже не видел. При этом, по информации издания, доброволец был отправлен на передовую в пехоту, несмотря на то, что ему обещали работу водителем в подразделении беспилотников. "Люди умирали, не понимая, за что. Командирам было всё равно на личный состав", - приводит газета слова другого украинского военного. Ранее украинские военные и политики неоднократно жаловались на катастрофическую нехватку людей на фронте, при этом руководству страны не сообщают о ряде проблем ВСУ на передовой, а украинские власти, в свою очередь, не обо всем сообщают жителям Украины, поэтому на улицах страны происходит беспредел с отловом гражданских в рамках насильственной мобилизации. В связи с этим депутат Верховной рады Георгий Мазурашу ранее заявил, что украинские военкоматы ведут позорную охоту на военнообязанных граждан. Мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

