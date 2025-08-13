Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат рассказал, почему власти арестовывают оппозиционеров
11:13 13.08.2025
Молдавский депутат рассказал, почему власти арестовывают оппозиционеров
Молдавский депутат рассказал, почему власти арестовывают оппозиционеров - РИА Новости, 13.08.2025
Молдавский депутат рассказал, почему власти арестовывают оппозиционеров
Власти Молдавии задерживают представителей оппозиции, чтобы запугать народ перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, заявил депутат парламента РИА Новости, 13.08.2025
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Власти Молдавии задерживают представителей оппозиции, чтобы запугать народ перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. "Несмотря на волну протестов, проходящих по всей стране, режим не спешит выпускать наших коллег. Им плевать, что люди требуют справедливого суда и выхода наших коллег на свободу. Главная их цель – запугать народ перед выборами", - заявил Фотеску журналистам. По его словам, власти пытаются взять под контроль соцсети, как ранее сделали со СМИ. "На самом деле это называется просто – закрыть рот всем тем, кто ушел в интернет после того, как эта власть незаконно закрыла независимые СМИ. И на фоне падения рейтингов партии "Действие и солидарность" перед выборами, власть пойдет на все", - утверждает депутат. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
Молдавский депутат рассказал, почему власти арестовывают оппозиционеров

Депутат Фотеску: власти Молдавии задерживают оппозицию, чтобы запугать народ

КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Власти Молдавии задерживают представителей оппозиции, чтобы запугать народ перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку.
"Несмотря на волну протестов, проходящих по всей стране, режим не спешит выпускать наших коллег. Им плевать, что люди требуют справедливого суда и выхода наших коллег на свободу. Главная их цель – запугать народ перед выборами", - заявил Фотеску журналистам.
По его словам, власти пытаются взять под контроль соцсети, как ранее сделали со СМИ.
"На самом деле это называется просто – закрыть рот всем тем, кто ушел в интернет после того, как эта власть незаконно закрыла независимые СМИ. И на фоне падения рейтингов партии "Действие и солидарность" перед выборами, власть пойдет на все", - утверждает депутат.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
