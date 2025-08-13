https://ria.ru/20250813/vlasti-2034963370.html

Молдавский депутат рассказал, почему власти арестовывают оппозиционеров

Молдавский депутат рассказал, почему власти арестовывают оппозиционеров

КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Власти Молдавии задерживают представителей оппозиции, чтобы запугать народ перед запланированными на сентябрь парламентскими выборами, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с нее 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул намерены устраивать ежедневные акции в ее поддержку. "Несмотря на волну протестов, проходящих по всей стране, режим не спешит выпускать наших коллег. Им плевать, что люди требуют справедливого суда и выхода наших коллег на свободу. Главная их цель – запугать народ перед выборами", - заявил Фотеску журналистам. По его словам, власти пытаются взять под контроль соцсети, как ранее сделали со СМИ. "На самом деле это называется просто – закрыть рот всем тем, кто ушел в интернет после того, как эта власть незаконно закрыла независимые СМИ. И на фоне падения рейтингов партии "Действие и солидарность" перед выборами, власть пойдет на все", - утверждает депутат. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

