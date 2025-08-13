Власти Молдавии запросили блокировку 443 каналов в TikTok
В Молдавии хотят заблокировать 443 TikTok канала как источники дезинформации
© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Власти Молдавии при содействии Службы информации и безопасности направили запросы на блокировку 443 каналов в TikTok, поскольку их авторы якобы занимаются распространением дезинформации.
"Недавно власти Молдавии, при содействии полиции, Агентства по регулированию электронных коммуникаций и Службы информации и безопасности, направили официальные запросы на блокировку 443 каналов в TikTok (содержащих тысячи видеороликов), которые занимаются распространением дезинформации, влияющей на национальную безопасность и социальную стабильность", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции.
В полиции отметили, что 98 каналов продвигали идею участия Молдавии в конфликте на Украине и потере солдат молдавской армии. 128 каналов связаны с дезинформацией против представителей власти, 97 - с критикой действий правящей партии, а также призывами к ненависти.
"В общей сложности 443 отслеживаемых канала TikTok имеют более 1,2 миллиона подписчиков и более 4,5 миллиона просмотров, что подчёркивает масштаб риска, создаваемого этими источниками дезинформации", - отметили в полиции.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии
6 августа, 13:13