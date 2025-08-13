https://ria.ru/20250813/vladivostok-2034922192.html

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась в пункт базирования

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась в пункт базирования - РИА Новости, 13.08.2025

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась в пункт базирования

Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась во Владивосток после продолжительного выполнения задач боевой службы в зоне ответственности флота, сообщили РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T05:30:00+03:00

2025-08-13T05:30:00+03:00

2025-08-13T05:30:00+03:00

безопасность

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761878734_0:36:3240:1859_1920x0_80_0_0_64338e22dab0ce108ba8af7b4c1b98fc.jpg

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась во Владивосток после продолжительного выполнения задач боевой службы в зоне ответственности флота, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы в зоне ответственности флота", - говорится в сообщении ТОФ. Отмечается, что в соединении подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ состоялся торжественный митинг в связи со встречей подводной лодки. Начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш принял доклад от командира подводной лодки об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил моряков с прибытием в родную гавань. Также уточняется, что по традиции экипажу был вручен жареный поросёнок. Отличившимся подводникам были вручены ведомственные награды, а также почётные грамоты. Ряд жён подводников награждены медалью "Жене подводника" от коллектива бригады. Кроме командования флота личный состав встречали представители местной администрации, ветеранских организаций, родные и близкие моряков. По данным пресс-службы ТОФ, экипаж "Петропавловск-Камчатского" выполнял задачи в море около 40 суток. После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ. Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" была принята в состав ВМФ России 25 ноября 2019 года. Это первая подводная лодка в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом ПЛ являются высокоточные ракеты "Калибр". На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла Южным морским путём в ноябре 2021 года.

https://ria.ru/20250806/flot-2033609900.html

https://ria.ru/20250727/korabli-2031690363.html

https://ria.ru/20250714/ucheniya-2028933013.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф