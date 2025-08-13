https://ria.ru/20250813/vladivostok-2034922192.html
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась в пункт базирования
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась в пункт базирования - РИА Новости, 13.08.2025
Подлодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась в пункт базирования
Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась во Владивосток после продолжительного выполнения задач боевой службы в зоне ответственности флота, сообщили РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" вернулась во Владивосток после продолжительного выполнения задач боевой службы в зоне ответственности флота, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулась в пункт базирования во Владивостоке после выполнения задач боевой службы в зоне ответственности флота", - говорится в сообщении ТОФ. Отмечается, что в соединении подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ состоялся торжественный митинг в связи со встречей подводной лодки. Начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш принял доклад от командира подводной лодки об успешном выполнении поставленной задачи и поздравил моряков с прибытием в родную гавань. Также уточняется, что по традиции экипажу был вручен жареный поросёнок. Отличившимся подводникам были вручены ведомственные награды, а также почётные грамоты. Ряд жён подводников награждены медалью "Жене подводника" от коллектива бригады. Кроме командования флота личный состав встречали представители местной администрации, ветеранских организаций, родные и близкие моряков. По данным пресс-службы ТОФ, экипаж "Петропавловск-Камчатского" выполнял задачи в море около 40 суток. После краткосрочного отдыха экипаж подводной лодки приступит к плановому выполнению задач боевой подготовки ТОФ. Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" была принята в состав ВМФ России 25 ноября 2019 года. Это первая подводная лодка в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением. Основным ударным комплексом ПЛ являются высокоточные ракеты "Калибр". На Тихоокеанский флот в главную базу Владивосток подводная лодка прибыла Южным морским путём в ноябре 2021 года.
