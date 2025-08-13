Рейтинг@Mail.ru
Общественники предложили дать регионам право регулировать оборот вейпов - РИА Новости, 13.08.2025
01:12 13.08.2025
Общественники предложили дать регионам право регулировать оборот вейпов
Общественники предложили дать регионам право регулировать оборот вейпов - РИА Новости, 13.08.2025
Общественники предложили дать регионам право регулировать оборот вейпов
Общественная организация "Здоровое Отечество" направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой предоставить субъектам РФ право вводить... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T01:12:00+03:00
2025-08-13T01:12:00+03:00
нижегородская область
вологодская область
общество
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общественная организация "Здоровое Отечество" направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой предоставить субъектам РФ право вводить собственные ограничительные меры в отношении оборота вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "ООД "Здоровое Отечество" предлагает пилотный подход, при котором отдельные регионы смогут апробировать разные форматы ограничений – от полного запрета до необходимых мер регулирования", - сказано в документе за подписью председателя движения Екатерины Лещинской. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит оперативно реагировать на локальные особенности распространения вейпов; протестировать различные модели регулирования и оценить их эффективность; создать доказательную базу для принятия федеральных решений, а также минимизировать риски неэффективности единого регулирования. "Реализация инициативы в регионах позволит собрать практические данные о влиянии ограничений на уровень потребления вейпов, динамику заболеваний, подростковую зависимость и нелегальный оборот. На основе этих данных можно будет разработать решения, которые в дальнейшем будут приняты на федеральном уровне", - подчеркивается в документе. Отмечается, что движение "Здоровое Отечество" готово предоставить поддержку данному процессу, включая статистику нарушений, результаты рейдов и мониторингов, а также помощь в разработке мер общественного контроля. "Мы предлагаем взвешенный подход: дать регионам возможность апробировать разные форматы ограничений - от полного запрета до точечных регулирующих мер. Многие регионы обращаются с такой просьбой: Нижегородская область, Вологодская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Это позволит собрать практические данные и определить, какие решения наиболее эффективны в борьбе с вейпингом, особенно среди молодежи. Полученный опыт можно будет масштабировать на федеральном уровне", - пояснила РИА Новости Лещинская.
нижегородская область
вологодская область
нижегородская область, вологодская область, общество
Нижегородская область, Вологодская область, Общество
Общественники предложили дать регионам право регулировать оборот вейпов

"Здоровое Отечество" предложило дать регионам право регулировать оборот вейпов

© Depositphotos.com / grinvaldsДевушка курит электронную сигарету
Девушка курит электронную сигарету - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© Depositphotos.com / grinvalds
Девушка курит электронную сигарету. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общественная организация "Здоровое Отечество" направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой предоставить субъектам РФ право вводить собственные ограничительные меры в отношении оборота вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"ООД "Здоровое Отечество" предлагает пилотный подход, при котором отдельные регионы смогут апробировать разные форматы ограничений – от полного запрета до необходимых мер регулирования", - сказано в документе за подписью председателя движения Екатерины Лещинской.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит оперативно реагировать на локальные особенности распространения вейпов; протестировать различные модели регулирования и оценить их эффективность; создать доказательную базу для принятия федеральных решений, а также минимизировать риски неэффективности единого регулирования.
"Реализация инициативы в регионах позволит собрать практические данные о влиянии ограничений на уровень потребления вейпов, динамику заболеваний, подростковую зависимость и нелегальный оборот. На основе этих данных можно будет разработать решения, которые в дальнейшем будут приняты на федеральном уровне", - подчеркивается в документе.
Отмечается, что движение "Здоровое Отечество" готово предоставить поддержку данному процессу, включая статистику нарушений, результаты рейдов и мониторингов, а также помощь в разработке мер общественного контроля.
"Мы предлагаем взвешенный подход: дать регионам возможность апробировать разные форматы ограничений - от полного запрета до точечных регулирующих мер. Многие регионы обращаются с такой просьбой: Нижегородская область, Вологодская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Это позволит собрать практические данные и определить, какие решения наиболее эффективны в борьбе с вейпингом, особенно среди молодежи. Полученный опыт можно будет масштабировать на федеральном уровне", - пояснила РИА Новости Лещинская.
Нижегородская областьВологодская областьОбщество
 
 
