https://ria.ru/20250813/veyp-2034910340.html
Общественники предложили дать регионам право регулировать оборот вейпов
Общественники предложили дать регионам право регулировать оборот вейпов - РИА Новости, 13.08.2025
Общественники предложили дать регионам право регулировать оборот вейпов
Общественная организация "Здоровое Отечество" направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой предоставить субъектам РФ право вводить... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T01:12:00+03:00
2025-08-13T01:12:00+03:00
2025-08-13T01:12:00+03:00
нижегородская область
вологодская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/85/1555138570_0:71:1152:719_1920x0_80_0_0_54101a87745f2db821b54886b60c3195.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общественная организация "Здоровое Отечество" направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой предоставить субъектам РФ право вводить собственные ограничительные меры в отношении оборота вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "ООД "Здоровое Отечество" предлагает пилотный подход, при котором отдельные регионы смогут апробировать разные форматы ограничений – от полного запрета до необходимых мер регулирования", - сказано в документе за подписью председателя движения Екатерины Лещинской. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит оперативно реагировать на локальные особенности распространения вейпов; протестировать различные модели регулирования и оценить их эффективность; создать доказательную базу для принятия федеральных решений, а также минимизировать риски неэффективности единого регулирования. "Реализация инициативы в регионах позволит собрать практические данные о влиянии ограничений на уровень потребления вейпов, динамику заболеваний, подростковую зависимость и нелегальный оборот. На основе этих данных можно будет разработать решения, которые в дальнейшем будут приняты на федеральном уровне", - подчеркивается в документе. Отмечается, что движение "Здоровое Отечество" готово предоставить поддержку данному процессу, включая статистику нарушений, результаты рейдов и мониторингов, а также помощь в разработке мер общественного контроля. "Мы предлагаем взвешенный подход: дать регионам возможность апробировать разные форматы ограничений - от полного запрета до точечных регулирующих мер. Многие регионы обращаются с такой просьбой: Нижегородская область, Вологодская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Это позволит собрать практические данные и определить, какие решения наиболее эффективны в борьбе с вейпингом, особенно среди молодежи. Полученный опыт можно будет масштабировать на федеральном уровне", - пояснила РИА Новости Лещинская.
https://ria.ru/20250730/rosstandart-2032319891.html
https://ria.ru/20250728/veypy-2032028731.html
нижегородская область
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/85/1555138570_56:0:1141:814_1920x0_80_0_0_90f61a60edb3863a66d3a92d2552d665.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, вологодская область, общество
Нижегородская область, Вологодская область, Общество
Общественники предложили дать регионам право регулировать оборот вейпов
"Здоровое Отечество" предложило дать регионам право регулировать оборот вейпов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Общественная организация "Здоровое Отечество" направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой предоставить субъектам РФ право вводить собственные ограничительные меры в отношении оборота вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"ООД "Здоровое Отечество" предлагает пилотный подход, при котором отдельные регионы смогут апробировать разные форматы ограничений – от полного запрета до необходимых мер регулирования", - сказано в документе за подписью председателя движения Екатерины Лещинской.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит оперативно реагировать на локальные особенности распространения вейпов; протестировать различные модели регулирования и оценить их эффективность; создать доказательную базу для принятия федеральных решений, а также минимизировать риски неэффективности единого регулирования.
"Реализация инициативы в регионах позволит собрать практические данные о влиянии ограничений на уровень потребления вейпов, динамику заболеваний, подростковую зависимость и нелегальный оборот. На основе этих данных можно будет разработать решения, которые в дальнейшем будут приняты на федеральном уровне", - подчеркивается в документе.
Отмечается, что движение "Здоровое Отечество" готово предоставить поддержку данному процессу, включая статистику нарушений, результаты рейдов и мониторингов, а также помощь в разработке мер общественного контроля.
"Мы предлагаем взвешенный подход: дать регионам возможность апробировать разные форматы ограничений - от полного запрета до точечных регулирующих мер. Многие регионы обращаются с такой просьбой: Нижегородская область
, Вологодская область
, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Это позволит собрать практические данные и определить, какие решения наиболее эффективны в борьбе с вейпингом, особенно среди молодежи. Полученный опыт можно будет масштабировать на федеральном уровне", - пояснила РИА Новости Лещинская.