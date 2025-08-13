https://ria.ru/20250813/verbovka-2034916411.html

В Колумбии осудили вербовку наемников иностранными посольствами

МОНТЕВИДЕО, 13 авг - РИА Новости. Вербовка наемников иностранными посольствами в Колумбии поставит под угрозу дипломатические отношения Боготы с этими странами после того, как закон о запрете наемничества в стране будет принят, заявил в интервью РИА Новости конгрессмен от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо. В начале августа президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке. "Закон будет исчерпывающим - это (вербовка наемников через посольства - ред.) станет незаконным. Нарушение закона поставит под угрозу дипломатические отношения. Соглашение однозначно охватывает и любые контакты посольств с подобными компаниями", - подчеркнул Торо, координирующий работу в конгрессе над законопроектом о запрете наемничества. Колумбийский парламентарий отметил, что речь идет о недопустимой практике, при которой бывшие военные, подготовленные государством за счет средств налогоплательщиков, используются в вооруженных конфликтах за рубежом. Торо заявил, что полностью осуждает деятельность посольств, которые привлекают наемников - "будь то Украина, ОАЭ или другие", - и что никакая структура, вовлеченная в подобную деятельность, не должна работать на территории Колумбии. Вместе с тем он приветствовал присутствие на рынке легальных фирм, которые готовят специалистов в сфере безопасности для работы за рубежом в качестве консультантов. Как заявил ранее РИА Новости Посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе, Россия рассчитывает, что власти Колумбии предпримут меры по борьбе с практикой вербовки граждан этой страны в наемники. В интервью РИА Новости он рассказал, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

