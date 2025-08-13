https://ria.ru/20250813/vengriya-2035006201.html
Глава МИД Венгрии ответил на критику Зеленского
Глава МИД Венгрии ответил на критику Зеленского
БУДАПЕШТ, 13 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ответ на критику со стороны Владимира Зеленского заявил, что для Украины было бы лучше, если бы тот давно начал переговоры о мире. Ранее Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, в котором члены ЕС обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку, а также вводить ограничительные меры против России. Зеленский раскритиковал Будапешт за такую позицию. "Венгрия уже три с половиной года выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Украина была бы в лучшем состоянии, если бы Зеленский поступил так же. Сотни тысяч жизней могли бы быть спасены, а миллионы не были бы вынуждены покидать свои дома", - написал в ответ Зеленскому Сийярто в соцсети Х.
