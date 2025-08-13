Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне за ночь произвели более 40 арестов, сообщил ABC - РИА Новости, 13.08.2025
20:58 13.08.2025
В Вашингтоне за ночь произвели более 40 арестов, сообщил ABC
Правоохранители в Вашингтоне произвели более 40 арестов за одну ночь в рамках борьбы с преступностью, инициированной президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители в Вашингтоне произвели более 40 арестов за одну ночь в рамках борьбы с преступностью, инициированной президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на чиновника из Белого дома. Ранее Пентагон сообщил, что направил около 800 военнослужащих национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью в городе. "Правоохранители произвели 43 ареста в ночь со вторника", - указывает телеканал. По данным телеканала, в ночь на среду Вашингтон патрулировали в общей сложности 1450 силовиков, включая нацгвардию. При этом в ночь на вторник арестов было в два раза меньше. С активизации наведения порядка в американской столице 7 августа там было арестовано в общей сложности более 100 человек. Чиновник из Белого дома заявил телеканалу, что в ночь на четверг ожидается более масштабное присутствие нацгвардии в Вашингтоне, при этом отныне ее операции в городе будут круглосуточными, а не только вечерними и ночными. В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правоохранители в Вашингтоне произвели более 40 арестов за одну ночь в рамках борьбы с преступностью, инициированной президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на чиновника из Белого дома.
Ранее Пентагон сообщил, что направил около 800 военнослужащих национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью в городе.
"Правоохранители произвели 43 ареста в ночь со вторника", - указывает телеканал.
По данным телеканала, в ночь на среду Вашингтон патрулировали в общей сложности 1450 силовиков, включая нацгвардию. При этом в ночь на вторник арестов было в два раза меньше.
С активизации наведения порядка в американской столице 7 августа там было арестовано в общей сложности более 100 человек.
Чиновник из Белого дома заявил телеканалу, что в ночь на четверг ожидается более масштабное присутствие нацгвардии в Вашингтоне, при этом отныне ее операции в городе будут круглосуточными, а не только вечерними и ночными.
В понедельник Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент США своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства США. Кроме того, Трамп направил национальную гвардию США в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявлял ранее, что силы национальной гвардии США будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп.
