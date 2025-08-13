Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил для блогера Варламова* восемь лет колонии - РИА Новости, 13.08.2025
16:00 13.08.2025 (обновлено: 17:15 13.08.2025)
Прокурор запросил для блогера Варламова* восемь лет колонии
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил восемь лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей для блогера Ильи Варламова* по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Прокуратура в прениях сторон запросила 8 лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей в качестве наказания для Варламова*", - сказал собеседник агентства.Мещанский суд Москвы слушает дело заочно, поскольку Варламов* находится за пределами Российской Федерации. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.Варламову* заочно предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, а также публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти.По данным прокуратуры, Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространять сведения без указания статуса иностранного агента.Также, по версии следствия, Варламов*, находясь за пределами РФ, по мотивам политической ненависти на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил восемь лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей для блогера Ильи Варламова* по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"Прокуратура в прениях сторон запросила 8 лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей в качестве наказания для Варламова*", - сказал собеседник агентства.
Мещанский суд Москвы слушает дело заочно, поскольку Варламов* находится за пределами Российской Федерации. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Варламову* заочно предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, а также публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти.
По данным прокуратуры, Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространять сведения без указания статуса иностранного агента.
Также, по версии следствия, Варламов*, находясь за пределами РФ, по мотивам политической ненависти на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.
Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
