Прокурор запросил для блогера Варламова* восемь лет колонии

2025-08-13T16:00:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Прокурор в прениях сторон запросил восемь лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей для блогера Ильи Варламова* по делу о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы."Прокуратура в прениях сторон запросила 8 лет колонии со штрафом 99 миллионов рублей в качестве наказания для Варламова*", - сказал собеседник агентства.Мещанский суд Москвы слушает дело заочно, поскольку Варламов* находится за пределами Российской Федерации. Он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.Варламову* заочно предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, а также публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти.По данным прокуратуры, Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространять сведения без указания статуса иностранного агента.Также, по версии следствия, Варламов*, находясь за пределами РФ, по мотивам политической ненависти на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

