https://ria.ru/20250813/ukraina-2035132467.html

На Украине изменили правила "бронирования" от мобилизации

На Украине изменили правила "бронирования" от мобилизации - РИА Новости, 13.08.2025

На Украине изменили правила "бронирования" от мобилизации

Правительство Украины разрешило предоставлять "бронь" от мобилизации всем сотрудникам критически важных предприятий в районах, приближенных к линии боевого... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T23:12:00+03:00

2025-08-13T23:12:00+03:00

2025-08-13T23:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правительство Украины разрешило предоставлять "бронь" от мобилизации всем сотрудникам критически важных предприятий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, сообщили в министерстве экономики страны. "Теперь до 100% работников критически важных компаний, работающих в зонах возможных или активных боевых действий, могут получить бронь от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минэкономики. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250813/shturmovik-2035084835.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина