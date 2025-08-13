Рейтинг@Mail.ru
На Украине изменили правила "бронирования" от мобилизации
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 13.08.2025
На Украине изменили правила "бронирования" от мобилизации
На Украине изменили правила "бронирования" от мобилизации
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правительство Украины разрешило предоставлять "бронь" от мобилизации всем сотрудникам критически важных предприятий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, сообщили в министерстве экономики страны. "Теперь до 100% работников критически важных компаний, работающих в зонах возможных или активных боевых действий, могут получить бронь от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минэкономики. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
На Украине изменили правила "бронирования" от мобилизации

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Правительство Украины разрешило предоставлять "бронь" от мобилизации всем сотрудникам критически важных предприятий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, сообщили в министерстве экономики страны.
"Теперь до 100% работников критически важных компаний, работающих в зонах возможных или активных боевых действий, могут получить бронь от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минэкономики.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Российский военный рассказал, как уничтожил около двух взводов ВСУ
