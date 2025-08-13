https://ria.ru/20250813/ukraina-2035125830.html

Польша не будет бороться с украинским национализмом, заявил эксперт

2025-08-13T22:08:00+03:00

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Польша не будет бороться с украинским национализмом из-за появления бандеровской символики в польских общественных пространствах, так как он является инструментом прокси-войны против России, высказал мнение в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий в интервью телеканалу Polsat назвал возмутительным появление бандеровской символики в польских общественных пространствах. По его словам, Польша должна реагировать на подобные вещи очень решительно, просто высылая таких людей из страны. "Может быть запретят эту символику, может быть этих людей будут штрафовать в Польше, а особо ретивых депортируют на Украину или в Германию, но никаких серьезных шагов по борьбе с национализмом на Украине предприниматься не будет, потому что это один из прокси-инструментов для борьбы с нашей страной", - сказал Безпалько. По мнению эксперта, европейские политики прекрасно осознают, какое место необандеровцы занимают на Украине, и прекрасно понимают, насколько это в их интересах. Он добавил, что президент Польши, как бывший директор Института национальной памяти, реагирует на те символы, лозунги и идеологию, с которыми он хорошо знаком как поляк. "Для любого польского националиста, при том, что это обычно сочетается с русофобией, украинский национализм является одной из вражеских идеологий и символом уничтожения поляков на Волыни", - заключил Безпалько. Во время концерта Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве среди зрителей дошло до демонстрации красно-черных флагов ОУН-УПА* и символики СС. Очевидцы сообщили также о том, что выходцы с Украины ломали имущество, прыгали на сиденья в метро и распивали алкоголь, буянили на стадионе и ранили нескольких представителей службы охраны. После этих инцидентов власти Польши решили выслать из страны 57 украинцев, участвовавших в беспорядках. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Террористические организации, запрещены в России.

