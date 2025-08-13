Рейтинг@Mail.ru
Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 13.08.2025 (обновлено: 21:18 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/ukraina-2035122061.html
Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо
Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо - РИА Новости, 13.08.2025
Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо
Киевские власти завершили эвакуацию населения из подконтрольного им микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T21:17:00+03:00
2025-08-13T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Киевские власти завершили эвакуацию населения из подконтрольного им микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В начале августа Сальдо сообщал, что украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который превратили в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. На нем находится микрорайон "Корабел", который еще называют Островом. "По наблюдениям, назначенные Киевом херсонские оккупационные власти завершили эвакуацию гражданских. Эвакуация мирных с острова завершена", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, позиции ВСУ на острове подавляются огнем российских войск. "Работы по зачистке продолжатся до полного освобождения Херсона", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250813/vsu-2035112849.html
херсон
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо

Сальдо: Киев завершил эвакуацию жителей из микрорайона "Корабел" в Херсоне

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Киевские власти завершили эвакуацию населения из подконтрольного им микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В начале августа Сальдо сообщал, что украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который превратили в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. На нем находится микрорайон "Корабел", который еще называют Островом.
"По наблюдениям, назначенные Киевом херсонские оккупационные власти завершили эвакуацию гражданских. Эвакуация мирных с острова завершена", - сказал Сальдо.
При этом, по его словам, позиции ВСУ на острове подавляются огнем российских войск.
"Работы по зачистке продолжатся до полного освобождения Херсона", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Объекты вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
ВСУ утром вели массированный обстрел прилегающих к ЗАЭС объектов
Вчера, 20:06
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьДнепр (река)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала