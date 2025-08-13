https://ria.ru/20250813/ukraina-2035122061.html
Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо
Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо - РИА Новости, 13.08.2025
Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо
Киевские власти завершили эвакуацию населения из подконтрольного им микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T21:17:00+03:00
2025-08-13T21:17:00+03:00
2025-08-13T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
днепр (река)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Киевские власти завершили эвакуацию населения из подконтрольного им микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В начале августа Сальдо сообщал, что украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который превратили в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. На нем находится микрорайон "Корабел", который еще называют Островом. "По наблюдениям, назначенные Киевом херсонские оккупационные власти завершили эвакуацию гражданских. Эвакуация мирных с острова завершена", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, позиции ВСУ на острове подавляются огнем российских войск. "Работы по зачистке продолжатся до полного освобождения Херсона", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250813/vsu-2035112849.html
херсон
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Днепр (река), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо
Сальдо: Киев завершил эвакуацию жителей из микрорайона "Корабел" в Херсоне