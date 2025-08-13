https://ria.ru/20250813/ukraina-2035122061.html

Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо

Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо - РИА Новости, 13.08.2025

Киев завершил эвакуацию жителей с Карантинного острова, заявил Сальдо

Киевские власти завершили эвакуацию населения из подконтрольного им микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T21:17:00+03:00

2025-08-13T21:17:00+03:00

2025-08-13T21:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

днепр (река)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Киевские власти завершили эвакуацию населения из подконтрольного им микрорайона Херсона "Корабел", расположенного на Карантинном острове, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В начале августа Сальдо сообщал, что украинские власти Херсона объявили эвакуацию с Карантинного острова, который превратили в военную базу. Карантинный остров расположен в низовьях Днепра. На нем находится микрорайон "Корабел", который еще называют Островом. "По наблюдениям, назначенные Киевом херсонские оккупационные власти завершили эвакуацию гражданских. Эвакуация мирных с острова завершена", - сказал Сальдо. При этом, по его словам, позиции ВСУ на острове подавляются огнем российских войск. "Работы по зачистке продолжатся до полного освобождения Херсона", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250813/vsu-2035112849.html

херсон

херсонская область

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, херсонская область , днепр (река), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия