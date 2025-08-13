https://ria.ru/20250813/ukraina-2035103665.html
На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады
На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады - РИА Новости, 13.08.2025
На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады
Украинские правоохранители объявили в розыск подозреваемого в государственной измене депутата Верховной рады Федора Христенко, следует из информации базы данных РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители объявили в розыск подозреваемого в государственной измене депутата Верховной рады Федора Христенко, следует из информации базы данных украинского министерства внутренних дел. Согласно данным МВД Украины, Христенко был объявлен в розыск 21 июля 2025 года, в тот же день, когда ему были предъявлены обвинения в госизмене. В конце июля Служба безопасности Украины (СБУ) на фоне обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявила, что предъявила обвинения в госизмене депутату Верховной рады Федору Христенко, а также подозревает его в тесных связях с детективами НАБУ. СБУ также заявляла, что обнаружила утечку информации с ограниченным доступом из НАБУ и устанавливает возможные "агентурные проникновения" в НАБУ. Заявлялось, что во время следственных мероприятий по месту жительства Христенко СБУ нашла материалы НАБУ, которые содержали служебную и конфиденциальную информацию.
