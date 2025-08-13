Рейтинг@Mail.ru
Макрон раскрыл цели Трампа на встрече с Путиным
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 13.08.2025
Макрон раскрыл цели Трампа на встрече с Путиным
Глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине, заявил французский лидер... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T18:44:00+03:00
2025-08-13T18:44:00+03:00
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам онлайн-встречи с западными лидерами и Владимиром Зеленским. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в X."Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня", — утверждает он.Макрон добавил, что, по словам Трампа, территориальные вопросы "будут решаться только при участии Зеленского". Он также заявил, что американский президент намерен добиваться трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского, которая может пройти в Европе.Ранее в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц в преддверии встречи Путина и его американского коллеги организует 13 августа дистанционные переговоры с участием главы Белого дома, генсека НАТО Марка Рютте, а также представителей руководства Украины, основных европейских стран, Евросовета и Еврокомиссии.По его словам, в ходе обсуждения планировалось рассмотреть дальнейшие варианты действий для "усиления давления" на Москву. Кроме того, как анонсировал Корнелиус, предполагалось обсудить подготовку возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и гарантий безопасности.Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске в пятницу.
в мире, россия, украина, аляска, владимир путин, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, евросовет, еврокомиссия, владимир зеленский, сша, встреча путина и трампа на аляске
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным будет добиваться прекращения огня на Украине, заявил французский лидер Эммануэль Макрон по итогам онлайн-встречи с западными лидерами и Владимиром Зеленским. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в X.
