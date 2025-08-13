Полиция Украины проводит более 150 обысков по всей стране

https://ria.ru/20250813/ukraina-2035072848.html

Украинская полиция проводит более 150 одновременных обысков по всей стране в ходе масштабной операции по ликвидации каналов переправки уклонистов от военной... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T17:17:00+03:00

2025-08-13T17:17:00+03:00

2025-08-13T17:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинская полиция проводит более 150 одновременных обысков по всей стране в ходе масштабной операции по ликвидации каналов переправки уклонистов от военной службы за границу, сообщила в среду пресс-служба ведомства. "Более 150 обысков проводят оперативники департамента стратегических расследований и следователи нацполиции в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале национальной полиции Украины. В ведомстве сообщили, что обыски проводятся у организаторов и участников схем, которые обеспечивали выезд уклонистов за границу вне установленных пунктов пропуска, а также с помощью подделки медицинских документов и внесение данных уклонистов в базу данных "Шлях" ("Путь" - ред.), содержащую данные водителей и волонтеров, участвующих в международных перевозках. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

украина

2025

Новости

в мире, украина