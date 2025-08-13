Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 13.08.2025 (обновлено: 17:51 13.08.2025)
Полиция Украины проводит более 150 обысков по всей стране
специальная военная операция на украине
в мире
украина
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинская полиция проводит более 150 одновременных обысков по всей стране в ходе масштабной операции по ликвидации каналов переправки уклонистов от военной службы за границу, сообщила в среду пресс-служба ведомства. "Более 150 обысков проводят оперативники департамента стратегических расследований и следователи нацполиции в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале национальной полиции Украины. В ведомстве сообщили, что обыски проводятся у организаторов и участников схем, которые обеспечивали выезд уклонистов за границу вне установленных пунктов пропуска, а также с помощью подделки медицинских документов и внесение данных уклонистов в базу данных "Шлях" ("Путь" - ред.), содержащую данные водителей и волонтеров, участвующих в международных перевозках. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украинская полиция проводит более 150 одновременных обысков по всей стране в ходе масштабной операции по ликвидации каналов переправки уклонистов от военной службы за границу, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Более 150 обысков проводят оперативники департамента стратегических расследований и следователи нацполиции в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале национальной полиции Украины.
В ведомстве сообщили, что обыски проводятся у организаторов и участников схем, которые обеспечивали выезд уклонистов за границу вне установленных пунктов пропуска, а также с помощью подделки медицинских документов и внесение данных уклонистов в базу данных "Шлях" ("Путь" - ред.), содержащую данные водителей и волонтеров, участвующих в международных перевозках.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск как уклонистов
2 августа, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
