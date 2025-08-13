Рейтинг@Mail.ru
На Украине пожаловались на работу Starlink - РИА Новости, 13.08.2025
09:55 13.08.2025
На Украине пожаловались на работу Starlink
На Украине пожаловались на работу Starlink
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Главный исполнительный директор украинской компании Stetman LLC, занимающейся ремонтом и усовершенствованием оборудования спутниковой связи Starlink, Дмитрий Стеценко указал на ненадежность и сложности в работе с данными терминалами. "Тысячи терминалов Starlink каждую неделю требуют ремонта", - заявил Стеценко в интервью агентству Блумберг. По его словам, как правило, это происходит из-за неисправностей в работе чипов или разъемов. "Они отлично работают для использования в гражданских целях, если установить спутниковую антенну и она будет оставаться на месте. Но если их постоянно подключать и отключать, они в конечном итоге выходят из строя", - добавил он. Тридцативосьмилетний младший сержант ВСУ Тарас в комментарии агентству заявил, что интернет-соединение Starlink на передовой часто плохое, поэтому военным приходится использовать проводной или мобильный интернет, где это возможно. Агентство Блумберг среди основных недостатков данной системы выделяет сложность в обслуживании, перегрев, а также высокую заметность терминалов с воздуха, в результате чего военные на земле становятся "потенциально легкой мишенью". Кроме того, отмечает агентство, кабели терминалов являются лакомством для мышей. Немецкий журнал Spiegel ранее сообщал, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив, добавляет журнал. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
На Украине пожаловались на работу Starlink

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Главный исполнительный директор украинской компании Stetman LLC, занимающейся ремонтом и усовершенствованием оборудования спутниковой связи Starlink, Дмитрий Стеценко указал на ненадежность и сложности в работе с данными терминалами.
"Тысячи терминалов Starlink каждую неделю требуют ремонта", - заявил Стеценко в интервью агентству Блумберг.
По его словам, как правило, это происходит из-за неисправностей в работе чипов или разъемов. "Они отлично работают для использования в гражданских целях, если установить спутниковую антенну и она будет оставаться на месте. Но если их постоянно подключать и отключать, они в конечном итоге выходят из строя", - добавил он.
Тридцативосьмилетний младший сержант ВСУ Тарас в комментарии агентству заявил, что интернет-соединение Starlink на передовой часто плохое, поэтому военным приходится использовать проводной или мобильный интернет, где это возможно.
Агентство Блумберг среди основных недостатков данной системы выделяет сложность в обслуживании, перегрев, а также высокую заметность терминалов с воздуха, в результате чего военные на земле становятся "потенциально легкой мишенью". Кроме того, отмечает агентство, кабели терминалов являются лакомством для мышей.
Немецкий журнал Spiegel ранее сообщал, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив, добавляет журнал.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
