В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В 8.56 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Следом ее объявили в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Черниговской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
