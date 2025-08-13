Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ присвоил $48 миллионов
Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Гмырин присвоил $48 миллионов
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин участвовал в присвоении 48 миллионов долларов, выяснило РИА Новости на основе данных из украинской базы судебных документов.
Ранее турецкая газета Aydinlik обнародовала банковские счета базирующихся в ОАЭ компаний, которые участвуют в коррупционной схеме окружения Владимира Зеленского. По данным издания, ближайшее окружение Зеленского ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Гмыриным, предполагаемым распорядителем средств, полученных коррупционным путем.
Как выяснило РИА Новости, Гмырин фигурирует в деле экс-главы фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко в качестве соорганизатора преступной группировки, причастной к отмыванию более 277 миллионов долларов. По данным украинских правоохранительных органов, Сенниченко и Гмырин участвовали в махинациях в том числе с Одесским припортовым заводом (ОПЗ).
С ноября 2019-го по июль 2020-го только Сенниченко и только от махинаций с ОПЗ незаконным путем удалось получить 1,3 миллиона долларов. Общая сумма вероятной выгоды группировки Сенниченко и Гмырина за время контроля над ОПЗ оценивалась украинскими правоохранителями в два миллиарда гривен или 48 миллионов долларов.
В конце 2023 года украинские СМИ сообщали, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело против Сенниченко по подозрению в отмывании 277,3 миллиона долларов. Ранее Сенниченко предъявили обвинение в присвоении денег по делу о махинациях в фонде государственного имущества.
Глава НАБУ подтвердил обыски в доме экс-заместителя Ермака
1 августа, 22:07