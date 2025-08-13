Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал удар Израиля по журналисту Al Jazeera - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 13.08.2025 (обновлено: 12:58 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/udar-2034987555.html
МИД прокомментировал удар Израиля по журналисту Al Jazeera
МИД прокомментировал удар Израиля по журналисту Al Jazeera - РИА Новости, 13.08.2025
МИД прокомментировал удар Израиля по журналисту Al Jazeera
Удар Израиля по журналисту Al Jazeera в Газе является неприкрытым покушением на свободу прессы и заслуживает решительного осуждения, заявил заместитель... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T12:50:00+03:00
2025-08-13T12:58:00+03:00
израиль
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Удар Израиля по журналисту Al Jazeera в Газе является неприкрытым покушением на свободу прессы и заслуживает решительного осуждения, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.В понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, из-за удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в Газе. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС."Мы рассматриваем случившееся как очередное нарушение международного права, систематически совершаемых на оккупированной палестинской территории, как неприкрытые покушения на свободу прессы. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами или даже просто оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения" - сказал он в ходе брифинга.
https://ria.ru/20250813/konflikt-1915630213.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Израиль, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД прокомментировал удар Израиля по журналисту Al Jazeera

МИД призвал осудить удар Израиля по журналисту Al Jazeera

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Удар Израиля по журналисту Al Jazeera в Газе является неприкрытым покушением на свободу прессы и заслуживает решительного осуждения, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
В понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, из-за удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в Газе. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС.
"Мы рассматриваем случившееся как очередное нарушение международного права, систематически совершаемых на оккупированной палестинской территории, как неприкрытые покушения на свободу прессы. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами или даже просто оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения" - сказал он в ходе брифинга.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
ИзраильРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала