МИД прокомментировал удар Израиля по журналисту Al Jazeera

2025-08-13T12:50:00+03:00

израиль

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Удар Израиля по журналисту Al Jazeera в Газе является неприкрытым покушением на свободу прессы и заслуживает решительного осуждения, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.В понедельник телеканал Al Jazeera сообщил о гибели пяти своих сотрудников, в том числе репортера Анаса аш-Шарифа, из-за удара Израиля по шатру для журналистов у больницы "Аш-Шифа" в Газе. Власти Газы сообщили, что в результате удара позднее скончался также сотрудник палестинского новостного портала "Сахат" Мухаммед аль-Халиди. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об ударе по аш-Шарифу, которого обвинила в работе на палестинское движение ХАМАС."Мы рассматриваем случившееся как очередное нарушение международного права, систематически совершаемых на оккупированной палестинской территории, как неприкрытые покушения на свободу прессы. Подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами или даже просто оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения" - сказал он в ходе брифинга.

