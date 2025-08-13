https://ria.ru/20250813/ucheniya-2035030529.html
Минобороны Белоруссии назвало место проведения учений "Запад-2025"
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Основные активные мероприятия белорусско-российских военных учений "Запад-2025" будут происходить в центральной части Белоруссии возле города Борисова Минской области, сообщил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин после закрытого доклада президенту Александру Лукашенко о подготовке к учениям."Она (подготовка - ред.) ведется в строгом соответствии с теми указаниями, которые были даны ранее. Все основные активные мероприятия и действия войск будут происходить в центре страны, на основных полигонах ВС Беларуси возле Борисова", - приводит слова Хренина агентство Белта.В свою очередь портал "Беларусь сегодня" сообщил, что на учениях задействуют два укрепрайона на Гродненском направлении.Хренин отметил, что по поручению Лукашенко готовы четыре из пяти укрепрайонов, и часть из них будут задействованы в стратегическом совместном учении вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025". "На сегодняшний момент из пяти четыре укрепрайона уже готовы, нам переданы, они уже активно используются войсками в ходе мероприятий боевой подготовки. На учении "Запад-2025" мы также планируем из этих пяти районов в двух провести тренировку наших войск. Это будет волковысское направление и сморгонское (в Гродненской области), где будут небольшие подразделения выполнять практические задачи по отражению вероятного возможного противника", - сказал министр.
белоруссия, в мире, минская область, россия, александр лукашенко, виктор хренин
