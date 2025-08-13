Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Белоруссии назвало место проведения учений "Запад-2025" - РИА Новости, 13.08.2025
15:10 13.08.2025 (обновлено: 15:40 13.08.2025)
Минобороны Белоруссии назвало место проведения учений "Запад-2025"
Основные активные мероприятия белорусско-российских военных учений "Запад-2025" будут происходить в центральной части Белоруссии возле города Борисова Минской... РИА Новости, 13.08.2025
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Основные активные мероприятия белорусско-российских военных учений "Запад-2025" будут происходить в центральной части Белоруссии возле города Борисова Минской области, сообщил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин после закрытого доклада президенту Александру Лукашенко о подготовке к учениям."Она (подготовка - ред.) ведется в строгом соответствии с теми указаниями, которые были даны ранее. Все основные активные мероприятия и действия войск будут происходить в центре страны, на основных полигонах ВС Беларуси возле Борисова", - приводит слова Хренина агентство Белта.В свою очередь портал "Беларусь сегодня" сообщил, что на учениях задействуют два укрепрайона на Гродненском направлении.Хренин отметил, что по поручению Лукашенко готовы четыре из пяти укрепрайонов, и часть из них будут задействованы в стратегическом совместном учении вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025". "На сегодняшний момент из пяти четыре укрепрайона уже готовы, нам переданы, они уже активно используются войсками в ходе мероприятий боевой подготовки. На учении "Запад-2025" мы также планируем из этих пяти районов в двух провести тренировку наших войск. Это будет волковысское направление и сморгонское (в Гродненской области), где будут небольшие подразделения выполнять практические задачи по отражению вероятного возможного противника", - сказал министр.
МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Основные активные мероприятия белорусско-российских военных учений "Запад-2025" будут происходить в центральной части Белоруссии возле города Борисова Минской области, сообщил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин после закрытого доклада президенту Александру Лукашенко о подготовке к учениям.
"Она (подготовка - ред.) ведется в строгом соответствии с теми указаниями, которые были даны ранее. Все основные активные мероприятия и действия войск будут происходить в центре страны, на основных полигонах ВС Беларуси возле Борисова", - приводит слова Хренина агентство Белта.
В свою очередь портал "Беларусь сегодня" сообщил, что на учениях задействуют два укрепрайона на Гродненском направлении.
Хренин отметил, что по поручению Лукашенко готовы четыре из пяти укрепрайонов, и часть из них будут задействованы в стратегическом совместном учении вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025". "На сегодняшний момент из пяти четыре укрепрайона уже готовы, нам переданы, они уже активно используются войсками в ходе мероприятий боевой подготовки. На учении "Запад-2025" мы также планируем из этих пяти районов в двух провести тренировку наших войск. Это будет волковысское направление и сморгонское (в Гродненской области), где будут небольшие подразделения выполнять практические задачи по отражению вероятного возможного противника", - сказал министр.
