https://ria.ru/20250813/ucheniya-2035030529.html

Минобороны Белоруссии назвало место проведения учений "Запад-2025"

Минобороны Белоруссии назвало место проведения учений "Запад-2025" - РИА Новости, 13.08.2025

Минобороны Белоруссии назвало место проведения учений "Запад-2025"

Основные активные мероприятия белорусско-российских военных учений "Запад-2025" будут происходить в центральной части Белоруссии возле города Борисова Минской... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T15:10:00+03:00

2025-08-13T15:10:00+03:00

2025-08-13T15:40:00+03:00

белоруссия

в мире

минская область

россия

александр лукашенко

виктор хренин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577964294_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_272239dc5706dcb8c36381a9c910085b.jpg

МИНСК, 13 авг - РИА Новости. Основные активные мероприятия белорусско-российских военных учений "Запад-2025" будут происходить в центральной части Белоруссии возле города Борисова Минской области, сообщил журналистам министр обороны республики Виктор Хренин после закрытого доклада президенту Александру Лукашенко о подготовке к учениям."Она (подготовка - ред.) ведется в строгом соответствии с теми указаниями, которые были даны ранее. Все основные активные мероприятия и действия войск будут происходить в центре страны, на основных полигонах ВС Беларуси возле Борисова", - приводит слова Хренина агентство Белта.В свою очередь портал "Беларусь сегодня" сообщил, что на учениях задействуют два укрепрайона на Гродненском направлении.Хренин отметил, что по поручению Лукашенко готовы четыре из пяти укрепрайонов, и часть из них будут задействованы в стратегическом совместном учении вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025". "На сегодняшний момент из пяти четыре укрепрайона уже готовы, нам переданы, они уже активно используются войсками в ходе мероприятий боевой подготовки. На учении "Запад-2025" мы также планируем из этих пяти районов в двух провести тренировку наших войск. Это будет волковысское направление и сморгонское (в Гродненской области), где будут небольшие подразделения выполнять практические задачи по отражению вероятного возможного противника", - сказал министр.

https://ria.ru/20250813/belorussiya-2035013827.html

https://ria.ru/20250813/belorussija-2035031930.html

белоруссия

минская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, минская область, россия, александр лукашенко, виктор хренин