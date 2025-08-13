https://ria.ru/20250813/tseli-2035000831.html

МИД ответил на вопрос о возможном обсуждении обмена территориями с Киевом

МИД ответил на вопрос о возможном обсуждении обмена территориями с Киевом - РИА Новости, 13.08.2025

МИД ответил на вопрос о возможном обсуждении обмена территориями с Киевом

Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны, заявил заместитель директора департамента МИД РФ Алексей Фадеев на просьбу прокомментировать... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T13:36:00+03:00

2025-08-13T13:36:00+03:00

2025-08-13T14:02:00+03:00

в мире

россия

аляска

сша

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны, заявил заместитель директора департамента МИД РФ Алексей Фадеев на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу будет обсуждаться "обмен территориями" в контексте украинского урегулирования. "Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому, что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - сказал Фадеев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

https://ria.ru/20250813/tramp-2034924113.html

россия

аляска

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп