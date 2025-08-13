Рейтинг@Mail.ru
МИД ответил на вопрос о возможном обсуждении обмена территориями с Киевом - РИА Новости, 13.08.2025
13:36 13.08.2025 (обновлено: 14:02 13.08.2025)
МИД ответил на вопрос о возможном обсуждении обмена территориями с Киевом
Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны, заявил заместитель директора департамента МИД РФ Алексей Фадеев на просьбу прокомментировать... РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны, заявил заместитель директора департамента МИД РФ Алексей Фадеев на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу будет обсуждаться "обмен территориями" в контексте украинского урегулирования. "Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому, что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - сказал Фадеев. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
в мире, россия, аляска, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Аляска, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции страны, заявил заместитель директора департамента МИД РФ Алексей Фадеев на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске в пятницу будет обсуждаться "обмен территориями" в контексте украинского урегулирования.
"Здесь даже не нужно изобретать чего-то. Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому, что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", - сказал Фадеев.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
