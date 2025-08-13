https://ria.ru/20250813/tramp-2035126691.html

Telegraph написала о неожиданном предложении Трампа для России

США хотят предложить России разработку редкоземельных металлов на Аляске, американский президент Дональд Трамп готовится представить такое предложение лидеру РФ

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. США хотят предложить России разработку редкоземельных металлов на Аляске, американский президент Дональд Трамп готовится представить такое предложение лидеру РФ Владимиру Путину на предстоящем саммите на Аляске, сообщает британская газета Telegraph. "Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным металлам... Президент США прибудет на долгожданную встречу со своим российским коллегой в пятницу, вооруженный рядом возможностей... Они будут включать в себя открытие природных ресурсов Аляски для Москвы", - говорится в публикации. По данным издания, еще одно предложение Трампа предполагает отмену некоторых американских санкций в отношении российской авиационной промышленности. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

