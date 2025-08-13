Рейтинг@Mail.ru
Telegraph написала о неожиданном предложении Трампа для России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 13.08.2025
Telegraph написала о неожиданном предложении Трампа для России
Telegraph написала о неожиданном предложении Трампа для России - РИА Новости, 13.08.2025
Telegraph написала о неожиданном предложении Трампа для России
США хотят предложить России разработку редкоземельных металлов на Аляске, американский президент Дональд Трамп готовится представить такое предложение лидеру РФ РИА Новости, 13.08.2025
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. США хотят предложить России разработку редкоземельных металлов на Аляске, американский президент Дональд Трамп готовится представить такое предложение лидеру РФ Владимиру Путину на предстоящем саммите на Аляске, сообщает британская газета Telegraph. "Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным металлам... Президент США прибудет на долгожданную встречу со своим российским коллегой в пятницу, вооруженный рядом возможностей... Они будут включать в себя открытие природных ресурсов Аляски для Москвы", - говорится в публикации. По данным издания, еще одно предложение Трампа предполагает отмену некоторых американских санкций в отношении российской авиационной промышленности. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Эксперты обвинили Украину в попытке помешать встрече Путина и Трампа
