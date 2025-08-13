https://ria.ru/20250813/tramp-2035125423.html
Православные христиане на Аляске начали трехдневный молебен о мире
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 13 авг - РИА Новости. Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире в преддверии предстоящей в пятницу в их штате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. "Прошу всю епархию совершить трехдневный молебен о мире", - написал епископ Ситкинский и Аляскинский Алексей из Православной церкви в Америке (ПЦА) в обращении к духовенству, монашествующим и пастве своей епархии. Священники Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) в США сообщили РИА Новости, что также присоединились к молебну. Первый молебен был отслужен во вторник. Он сопровождался акафистом недавно канонизированной первой православной святой представительнице коренных народов Аляски – святой Ольге Аляскинской. "В среду по всей епархии мы отслужим молебен о мире с акафистом святому Герману Аляскинскому", - сказал епископ, добавив, что особая служба пройдет в Воскресенском соборе на острове Кодьяк, где покоятся мощи преподобного. Он отметил, что святой Герман прибыл с Валаама в Новый свет, где проповедовал любовь к Богу и ближним, учил защищать слабых и объединял людей. В четверг верующие отслужат молебен с акафистом Ситкинской иконе Божией Матери – главной святыне православной Аляски. Пятницу, когда состоится встреча двух президентов, епископ Алексей провозгласил Днем молитвы о мире. "Пусть в каждом приходе и в каждом доме проведут День молитвы о мире: о защите невинных, о возвращении захваченных в плен, об утешении скорбящих и страждущих", - написал епископ в обращении. В этот день он просил, по возможности, открыть храмы для молитвы, а в полдень по местному времени призвать верующих колокольным звоном. Тем, кто не может присутствовать на службах, он рекомендовал дома читать Иисусову молитву. "Да покроет Матерь Божия своим покровом Украину и Россию. Да направит святой Герман народы к единству и братской любви. Да исцелит святая Ольга потаенные места, где начинается истинный мир", - сказал епископ Алексей. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 13 авг - РИА Новости. Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире в преддверии предстоящей в пятницу в их штате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
"Прошу всю епархию совершить трехдневный молебен о мире", - написал епископ Ситкинский и Аляскинский Алексей из Православной церкви в Америке (ПЦА) в обращении к духовенству, монашествующим и пастве своей епархии.
Священники Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) в США
сообщили РИА Новости, что также присоединились к молебну.
Первый молебен был отслужен во вторник. Он сопровождался акафистом недавно канонизированной первой православной святой представительнице коренных народов Аляски
– святой Ольге Аляскинской.
"В среду по всей епархии мы отслужим молебен о мире с акафистом святому Герману Аляскинскому", - сказал епископ, добавив, что особая служба пройдет в Воскресенском соборе на острове Кодьяк, где покоятся мощи преподобного.
Он отметил, что святой Герман прибыл с Валаама
в Новый свет, где проповедовал любовь к Богу и ближним, учил защищать слабых и объединял людей.
В четверг верующие отслужат молебен с акафистом Ситкинской иконе Божией Матери – главной святыне православной Аляски.
Пятницу, когда состоится встреча двух президентов, епископ Алексей провозгласил Днем молитвы о мире.
"Пусть в каждом приходе и в каждом доме проведут День молитвы о мире: о защите невинных, о возвращении захваченных в плен, об утешении скорбящих и страждущих", - написал епископ в обращении.
В этот день он просил, по возможности, открыть храмы для молитвы, а в полдень по местному времени призвать верующих колокольным звоном. Тем, кто не может присутствовать на службах, он рекомендовал дома читать Иисусову молитву.
"Да покроет Матерь Божия своим покровом Украину
и Россию
. Да направит святой Герман народы к единству и братской любви. Да исцелит святая Ольга потаенные места, где начинается истинный мир", - сказал епископ Алексей.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин
и Трамп
встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".