Рейтинг@Mail.ru
Православные христиане на Аляске начали трехдневный молебен о мире - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:59 13.08.2025 (обновлено: 22:15 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/tramp-2035125423.html
Православные христиане на Аляске начали трехдневный молебен о мире
Православные христиане на Аляске начали трехдневный молебен о мире - РИА Новости, 13.08.2025
Православные христиане на Аляске начали трехдневный молебен о мире
Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире в преддверии предстоящей в пятницу в их штате встречи президентов России и США Владимира Путина... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T21:59:00+03:00
2025-08-13T22:15:00+03:00
религия
аляска
сша
валаам
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/85/1524688581_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_7c5c73506a1e1a96568e2c7853eb76e3.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 13 авг - РИА Новости. Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире в преддверии предстоящей в пятницу в их штате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. "Прошу всю епархию совершить трехдневный молебен о мире", - написал епископ Ситкинский и Аляскинский Алексей из Православной церкви в Америке (ПЦА) в обращении к духовенству, монашествующим и пастве своей епархии. Священники Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) в США сообщили РИА Новости, что также присоединились к молебну. Первый молебен был отслужен во вторник. Он сопровождался акафистом недавно канонизированной первой православной святой представительнице коренных народов Аляски – святой Ольге Аляскинской. "В среду по всей епархии мы отслужим молебен о мире с акафистом святому Герману Аляскинскому", - сказал епископ, добавив, что особая служба пройдет в Воскресенском соборе на острове Кодьяк, где покоятся мощи преподобного. Он отметил, что святой Герман прибыл с Валаама в Новый свет, где проповедовал любовь к Богу и ближним, учил защищать слабых и объединял людей. В четверг верующие отслужат молебен с акафистом Ситкинской иконе Божией Матери – главной святыне православной Аляски. Пятницу, когда состоится встреча двух президентов, епископ Алексей провозгласил Днем молитвы о мире. "Пусть в каждом приходе и в каждом доме проведут День молитвы о мире: о защите невинных, о возвращении захваченных в плен, об утешении скорбящих и страждущих", - написал епископ в обращении. В этот день он просил, по возможности, открыть храмы для молитвы, а в полдень по местному времени призвать верующих колокольным звоном. Тем, кто не может присутствовать на службах, он рекомендовал дома читать Иисусову молитву. "Да покроет Матерь Божия своим покровом Украину и Россию. Да направит святой Герман народы к единству и братской любви. Да исцелит святая Ольга потаенные места, где начинается истинный мир", - сказал епископ Алексей. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250813/tramp-2035123974.html
https://ria.ru/20250812/traditsii-2034717817.html
аляска
сша
валаам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/85/1524688581_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_d64efb2fcddd14dff7fa0d6791ff35f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аляска, сша, валаам, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, в мире
Религия, Аляска, США, Валаам, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
Православные христиане на Аляске начали трехдневный молебен о мире

Православные христиане на Аляске начали молебен перед встречей Путина и Трампа

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 13 авг - РИА Новости. Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире в преддверии предстоящей в пятницу в их штате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
"Прошу всю епархию совершить трехдневный молебен о мире", - написал епископ Ситкинский и Аляскинский Алексей из Православной церкви в Америке (ПЦА) в обращении к духовенству, монашествующим и пастве своей епархии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Трамп может согласиться на условия России по Украине, пишет Atlantic
Вчера, 21:40
Священники Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) в США сообщили РИА Новости, что также присоединились к молебну.
Первый молебен был отслужен во вторник. Он сопровождался акафистом недавно канонизированной первой православной святой представительнице коренных народов Аляски – святой Ольге Аляскинской.
"В среду по всей епархии мы отслужим молебен о мире с акафистом святому Герману Аляскинскому", - сказал епископ, добавив, что особая служба пройдет в Воскресенском соборе на острове Кодьяк, где покоятся мощи преподобного.
Он отметил, что святой Герман прибыл с Валаама в Новый свет, где проповедовал любовь к Богу и ближним, учил защищать слабых и объединял людей.
В четверг верующие отслужат молебен с акафистом Ситкинской иконе Божией Матери – главной святыне православной Аляски.
Пятницу, когда состоится встреча двух президентов, епископ Алексей провозгласил Днем молитвы о мире.
"Пусть в каждом приходе и в каждом доме проведут День молитвы о мире: о защите невинных, о возвращении захваченных в плен, об утешении скорбящих и страждущих", - написал епископ в обращении.
В этот день он просил, по возможности, открыть храмы для молитвы, а в полдень по местному времени призвать верующих колокольным звоном. Тем, кто не может присутствовать на службах, он рекомендовал дома читать Иисусову молитву.
"Да покроет Матерь Божия своим покровом Украину и Россию. Да направит святой Герман народы к единству и братской любви. Да исцелит святая Ольга потаенные места, где начинается истинный мир", - сказал епископ Алексей.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Русская православная церковь на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
В РПЦ рассказали о сохранении православных традиций на Аляске
12 августа, 08:31
 
РелигияАляскаСШАВалаамВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на АляскеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала