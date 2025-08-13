https://ria.ru/20250813/tramp-2035125423.html

Православные христиане на Аляске начали трехдневный молебен о мире

Православные христиане на Аляске начали трехдневный молебен о мире - РИА Новости, 13.08.2025

Православные христиане на Аляске начали трехдневный молебен о мире

Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире в преддверии предстоящей в пятницу в их штате встречи президентов России и США Владимира Путина... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T21:59:00+03:00

2025-08-13T21:59:00+03:00

2025-08-13T22:15:00+03:00

религия

аляска

сша

валаам

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152468/85/1524688581_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_7c5c73506a1e1a96568e2c7853eb76e3.jpg

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 13 авг - РИА Новости. Православные христиане Аляски начали трехдневный молебен о мире в преддверии предстоящей в пятницу в их штате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. "Прошу всю епархию совершить трехдневный молебен о мире", - написал епископ Ситкинский и Аляскинский Алексей из Православной церкви в Америке (ПЦА) в обращении к духовенству, монашествующим и пастве своей епархии. Священники Русской зарубежной церкви (РПЦЗ) в США сообщили РИА Новости, что также присоединились к молебну. Первый молебен был отслужен во вторник. Он сопровождался акафистом недавно канонизированной первой православной святой представительнице коренных народов Аляски – святой Ольге Аляскинской. "В среду по всей епархии мы отслужим молебен о мире с акафистом святому Герману Аляскинскому", - сказал епископ, добавив, что особая служба пройдет в Воскресенском соборе на острове Кодьяк, где покоятся мощи преподобного. Он отметил, что святой Герман прибыл с Валаама в Новый свет, где проповедовал любовь к Богу и ближним, учил защищать слабых и объединял людей. В четверг верующие отслужат молебен с акафистом Ситкинской иконе Божией Матери – главной святыне православной Аляски. Пятницу, когда состоится встреча двух президентов, епископ Алексей провозгласил Днем молитвы о мире. "Пусть в каждом приходе и в каждом доме проведут День молитвы о мире: о защите невинных, о возвращении захваченных в плен, об утешении скорбящих и страждущих", - написал епископ в обращении. В этот день он просил, по возможности, открыть храмы для молитвы, а в полдень по местному времени призвать верующих колокольным звоном. Тем, кто не может присутствовать на службах, он рекомендовал дома читать Иисусову молитву. "Да покроет Матерь Божия своим покровом Украину и Россию. Да направит святой Герман народы к единству и братской любви. Да исцелит святая Ольга потаенные места, где начинается истинный мир", - сказал епископ Алексей. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

https://ria.ru/20250813/tramp-2035123974.html

https://ria.ru/20250812/traditsii-2034717817.html

аляска

сша

валаам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аляска, сша, валаам, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, в мире