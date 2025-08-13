https://ria.ru/20250813/tramp-2035116502.html

Эксперты обвинили Украину в попытке помешать встрече Путина и Трампа

Эксперты обвинили Украину в попытке помешать встрече Путина и Трампа

КАИР, 13 авг - РИА Новости. Украина при поддержке Евросоюза пытается помешать предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, опасаясь своей полной изоляции от принятия решений в украинском кризисе, считают опрошенные РИА Новости арабские эксперты. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев готовит провокации для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров. "Трамп не позвал (Владимира - ред.) Зеленского и не дал ему малейшей возможности участвовать в переговорах, вероятно, полагая, что тот проиграл. Поэтому Зеленский сегодня пытается продемонстрировать, что у него до сих есть возможность нанести удар по России", - считает алжирский эксперт по вопросам безопасности Акрам Хариф. Собеседник агентства также добавил, что в Брюсселе намеренно подталкивают Киев к тому, чтобы помешать переговорам. "Европа также считает себя стороной на переговорах, и Зеленский, по мнению Брюсселя, должен в них участвовать... Слишком много европейских средств вложено в войну против России, и они должны окупиться", - пояснил он. По словам эксперта, европейские союзники Украины пытаются найти компромиссное решение, способное помочь Зеленскому сохранить репутацию, опасаясь, что Трамп вынудит их снять санкции с России. "Европа опасается подобного, она хочет прийти к компромиссному решению, которое позволит Зеленскому сохранить лицо и вернуть то, что он называет территориями государства… В случае договоренностей между лидерами о прекращении огня Украину вынудят смириться с реальным положением дел, признав как минимум Крым и Донбасс российскими территориями", - считает он. При этом успешное завершение переговоров Путина и Трампа без принятия во внимание европейских условий не устроит Брюссель, выразила мнение в беседе с РИА Новости глава Африканского центра по стратегическим исследованиям Бадра Каалюль. "Европа не хочет, чтобы переговоры Путина и Трампа увенчались успехом. Напротив, прекращение огня на Украине (с точки зрения Европы - ред.) должно быть установлено на условиях Брюсселя", - сказала она. В то же время эксперт не исключила, что встреча может пройти без значительного прогресса в украинском кризисе для российской стороны. "НАТО полностью управляет Украиной, которая стала форпостом для войны с Россией. Вполне возможно, что на переговорах не удастся достичь серьезных результатов, учитывая антироссийскую позицию США и Европы", - считает Каалюль. Кремль и Белый дом сообщили ранее, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. Киев усиливает террористическую активность против российских регионов в преддверии российско-американского саммита на Аляске, заявил ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

