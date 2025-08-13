Рейтинг@Mail.ru
20:30 13.08.2025
Папа римский надеется на перемирие на Украине после встречи Путина и Трампа
Папа Римский Лев XIV выразил надежду на достижение перемирия на Украине по итогам встречи президентов России и США на Аляске. РИА Новости, 13.08.2025
РИМ, 13 авг – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV выразил надежду на достижение перемирия на Украине по итогам встречи президентов России и США на Аляске. "Я всегда надеюсь на прекращение огня, на прекращение насилия и на то, что они достигнут соглашения. Почему война идет столько времени? В чём смысл?" - заявил он, отвечая на вопрос агентства Ansa об ожиданиях от предстоящих переговоров. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
в мире, аляска, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Религия, В мире, Аляска, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
РИМ, 13 авг – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV выразил надежду на достижение перемирия на Украине по итогам встречи президентов России и США на Аляске.
"Я всегда надеюсь на прекращение огня, на прекращение насилия и на то, что они достигнут соглашения. Почему война идет столько времени? В чём смысл?" - заявил он, отвечая на вопрос агентства Ansa об ожиданиях от предстоящих переговоров.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Мерц рассказал об обещании Трампа по встрече на Аляске
РелигияВ миреАляскаУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
