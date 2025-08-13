https://ria.ru/20250813/tramp-2035115076.html
Папа римский надеется на перемирие на Украине после встречи Путина и Трампа
Папа римский надеется на перемирие на Украине после встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 13.08.2025
Папа римский надеется на перемирие на Украине после встречи Путина и Трампа
Папа Римский Лев XIV выразил надежду на достижение перемирия на Украине по итогам встречи президентов России и США на Аляске. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T20:30:00+03:00
2025-08-13T20:30:00+03:00
2025-08-13T20:30:00+03:00
религия
в мире
аляска
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016352897_0:33:2031:1175_1920x0_80_0_0_b69df187925927f82dcb1c708ef0759f.jpg
РИМ, 13 авг – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV выразил надежду на достижение перемирия на Украине по итогам встречи президентов России и США на Аляске. "Я всегда надеюсь на прекращение огня, на прекращение насилия и на то, что они достигнут соглашения. Почему война идет столько времени? В чём смысл?" - заявил он, отвечая на вопрос агентства Ansa об ожиданиях от предстоящих переговоров. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250813/tramp-2035114558.html
аляска
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016352897_113:0:1918:1354_1920x0_80_0_0_5cf560f1fb5e3f35ded0abe14a8fa340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Религия, В мире, Аляска, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Папа римский надеется на перемирие на Украине после встречи Путина и Трампа
Папа римский Лев XIV надеется на перемирие на Украине после встречи на Аляске