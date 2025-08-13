Рейтинг@Mail.ru
Туск заявил, что Трамп с пониманием принял позицию Европы по Украине - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 13.08.2025
https://ria.ru/20250813/tramp-2035111543.html
Туск заявил, что Трамп с пониманием принял позицию Европы по Украине
Туск заявил, что Трамп с пониманием принял позицию Европы по Украине - РИА Новости, 13.08.2025
Туск заявил, что Трамп с пониманием принял позицию Европы по Украине
Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что американский лидер Дональд Трамп с пониманием принял позицию европейских стран, выраженную ими перед его... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T19:53:00+03:00
2025-08-13T19:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
аляска
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc059b5f1674350ab848fb89bf407b7e.jpg
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что американский лидер Дональд Трамп с пониманием принял позицию европейских стран, выраженную ими перед его переговорами на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Трамп "признал позицию" Европы и "с пониманием" отреагировал на требование европейских стран "о гарантиях безопасности для Украины и о том, что во время переговоров на Аляске не будет никаких договоренностей о территориях, то есть изменения территории Украины или обмена территориями". По его словам, ранее европейские лидеры согласовали общую позицию, выступив против принятия территориальных решений в пользу России и принятия каких-либо подобных решений без участия Украины и Европы. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250813/ukraina-2035101117.html
аляска
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834534_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e772d80666e6ad584197c3b73d53aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, дональд туск, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аляска, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дональд Туск, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Туск заявил, что Трамп с пониманием принял позицию Европы по Украине

Туск: Трамп с пониманием принял позицию Европы перед переговорами на Аляске

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Leon Neal
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что американский лидер Дональд Трамп с пониманием принял позицию европейских стран, выраженную ими перед его переговорами на Аляске с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, Трамп "признал позицию" Европы и "с пониманием" отреагировал на требование европейских стран "о гарантиях безопасности для Украины и о том, что во время переговоров на Аляске не будет никаких договоренностей о территориях, то есть изменения территории Украины или обмена территориями".
По его словам, ранее европейские лидеры согласовали общую позицию, выступив против принятия территориальных решений в пользу России и принятия каких-либо подобных решений без участия Украины и Европы.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Макрон раскрыл цели Трампа на встрече с Путиным
Вчера, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАляскаУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДональд ТускВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала