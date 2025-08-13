https://ria.ru/20250813/tramp-2035111543.html
Туск заявил, что Трамп с пониманием принял позицию Европы по Украине
ВАРШАВА, 13 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск утверждает, что американский лидер Дональд Трамп с пониманием принял позицию европейских стран, выраженную ими перед его переговорами на Аляске с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Трамп "признал позицию" Европы и "с пониманием" отреагировал на требование европейских стран "о гарантиях безопасности для Украины и о том, что во время переговоров на Аляске не будет никаких договоренностей о территориях, то есть изменения территории Украины или обмена территориями". По его словам, ранее европейские лидеры согласовали общую позицию, выступив против принятия территориальных решений в пользу России и принятия каких-либо подобных решений без участия Украины и Европы. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
