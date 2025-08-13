Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 13.08.2025 (обновлено: 19:37 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/tramp-2035106364.html
Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня
Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня - РИА Новости, 13.08.2025
Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее будут ждать "последствия" от США. РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T19:29:00+03:00
2025-08-13T19:37:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029939198_0:93:3072:1820_1920x0_80_0_0_0d58a5ecc37058f8575f8e5cf53657f0.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее будут ждать "последствия" от США."Будут очень серьёзные последствия. Да", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли последствия в случае отказа РФ от прекращения огня в украинском конфликте.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250811/alyaska-2034478917.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029939198_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_050e1bfb17f6e15059c8569e09d1c869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, аляска
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Аляска
Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня

Трамп: если Россия не согласится на прекращение огня, ее ждут последствия от США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее будут ждать "последствия" от США.
«
"Будут очень серьёзные последствия. Да", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли последствия в случае отказа РФ от прекращения огня в украинском конфликте.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Внешнеполитический вызов Аляски
11 августа, 08:00
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на АляскеАляска
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала