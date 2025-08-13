https://ria.ru/20250813/tramp-2035106364.html

Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня

Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня - РИА Новости, 13.08.2025

Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее будут ждать "последствия" от США. РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T19:29:00+03:00

2025-08-13T19:29:00+03:00

2025-08-13T19:37:00+03:00

в мире

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

аляска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029939198_0:93:3072:1820_1920x0_80_0_0_0d58a5ecc37058f8575f8e5cf53657f0.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее будут ждать "последствия" от США."Будут очень серьёзные последствия. Да", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли последствия в случае отказа РФ от прекращения огня в украинском конфликте.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

https://ria.ru/20250811/alyaska-2034478917.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, аляска