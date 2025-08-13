https://ria.ru/20250813/tramp-2035106364.html
Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня
Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня - РИА Новости, 13.08.2025
Трамп рассказал о последствиях в случае отказа России от прекращения огня
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее будут ждать "последствия" от США. РИА Новости, 13.08.2025
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Россия в пятницу не согласится на прекращение огня, ее будут ждать "последствия" от США."Будут очень серьёзные последствия. Да", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли последствия в случае отказа РФ от прекращения огня в украинском конфликте.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
