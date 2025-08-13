Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дональд Трамп в среду в разговоре с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским высказался за заморозку линий фронта и обмен территориями и ответил на вопросы журналистов о предстоящей встрече с Владимиром Путиным на Аляске. Главные тезисы:
- после саммита с Путиным Трамп хотел бы, чтобы встреча российского президента и Зеленского состоялась "почти незамедлительно";
- если он не получит необходимые ответы во время переговоров с Путиным, то следующей встречи не будет;
- Россию будут ждать последствия, если в пятницу она не согласится на прекращение огня;
- Трамп предложил "заморозить большую часть линий фронта", сообщил портал Axios со ссылкой на источники;
- по данным Axios, он заявил европейским политикам и Зеленскому, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что "обмен землями" будет необходимой частью мирного соглашения.
Как подчеркнул заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев, территориальное устройство России закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению на предстоящей встрече Путина и Трампа.
Саммит России и США
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.