Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 13.08.2025 (обновлено: 21:47 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/tramp-2035106047.html
Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским
Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским - РИА Новости, 13.08.2025
Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским
Дональд Трамп в среду в разговоре с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским высказался за заморозку линий фронта и обмен территориями и ответил на вопросы... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T19:26:00+03:00
2025-08-13T21:47:00+03:00
в мире
аляска
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035119365_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5de0af5834688648c5bd2fa707382ab.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дональд Трамп в среду в разговоре с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским высказался за заморозку линий фронта и обмен территориями и ответил на вопросы журналистов о предстоящей встрече с Владимиром Путиным на Аляске. Главные тезисы:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://ria.ru/20250813/rossiya-2034847816.html
https://ria.ru/20250813/tramp-2035046626.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Заявления Трампа о предстоящих переговорах США и России
Заявления Трампа о предстоящих переговорах США и России
2025-08-13T19:26
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035119365_336:0:1776:1080_1920x0_80_0_0_11ba2006a709cdfed83f4e922c2a94fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп
В мире, Аляска, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп

Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дональд Трамп в среду в разговоре с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским высказался за заморозку линий фронта и обмен территориями и ответил на вопросы журналистов о предстоящей встрече с Владимиром Путиным на Аляске. Главные тезисы:
  • после саммита с Путиным Трамп хотел бы, чтобы встреча российского президента и Зеленского состоялась "почти незамедлительно";
  • если он не получит необходимые ответы во время переговоров с Путиным, то следующей встречи не будет;
  • Россию будут ждать последствия, если в пятницу она не согласится на прекращение огня;
  • Трамп предложил "заморозить большую часть линий фронта", сообщил портал Axios со ссылкой на источники;
  • по данным Axios, он заявил европейским политикам и Зеленскому, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что "обмен землями" будет необходимой частью мирного соглашения.

Как подчеркнул заместитель директора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев, территориальное устройство России закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению на предстоящей встрече Путина и Трампа.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Окончание СВО всех удивит: у России появился неубиваемый козырь
Вчера, 08:00

Саммит России и США

Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
"Будет наблюдать". Планы Трампа по саммиту на Аляске поразили журналиста
Вчера, 16:18
 
В миреАляскаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на АляскеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала