Трамп высказался за заморозку фронта и встречу Путина с Зеленским

в мире

аляска

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

дональд трамп

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Дональд Трамп в среду в разговоре с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским высказался за заморозку линий фронта и обмен территориями и ответил на вопросы журналистов о предстоящей встрече с Владимиром Путиным на Аляске. Главные тезисы:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

аляска

россия

сша

в мире, аляска, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп