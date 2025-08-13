Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что следующей встречи с Путиным может не быть
19:22 13.08.2025 (обновлено: 19:36 13.08.2025)
Трамп заявил, что следующей встречи с Путиным может не быть
в мире
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
сша
россия
аляска
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если он не получит "необходимых" ответов во время своего саммита в президентом России Владимиром Путиным на Аляске, то следующей встречи не будет."Второй встречи может и не быть, потому что, если я сочту, что её проводить нецелесообразно, так как я не получил ответы, которые нам необходимы, тогда второй встречи просто не будет", - сказал Трамп журналистам.
В мире, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, США, Россия, Аляска
"Второй встречи может и не быть, потому что, если я сочту, что её проводить нецелесообразно, так как я не получил ответы, которые нам необходимы, тогда второй встречи просто не будет", - сказал Трамп журналистам.
Заголовок открываемого материала