Трамп заявил, что следующей встречи с Путиным может не быть
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если он не получит "необходимых" ответов во время своего саммита в президентом России Владимиром Путиным на Аляске, то следующей встречи не будет."Второй встречи может и не быть, потому что, если я сочту, что её проводить нецелесообразно, так как я не получил ответы, которые нам необходимы, тогда второй встречи просто не будет", - сказал Трамп журналистам.
