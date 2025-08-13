Рейтинг@Mail.ru
Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 13.08.2025 (обновлено: 19:33 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/tramp-2035105528.html
Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 13.08.2025
Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным он хотел бы, чтобы встреча президента РФ и Владимира Зеленского... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T19:22:00+03:00
2025-08-13T19:33:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
сша
россия
аляска
владимир зеленский
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_801ad3abe09f8e0270fa08654cdcc885.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным он хотел бы, чтобы встреча президента РФ и Владимира Зеленского состоялась "почти незамедлительно"."Если первая встреча пройдёт успешно, мы проведём быструю вторую. Я бы хотел сделать это практически незамедлительно, и мы проведём быструю вторую встречу между президентом Путиным и президентом Зеленским, если они захотят, чтобы я там присутствовал", - заявил Трамп журналистам.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
https://ria.ru/20250813/serbiya-2035101564.html
сша
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_6bfae78782e333e2f46911dfaa7dbcb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, аляска, владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп
В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Аляска, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Дональд Трамп
Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

Трамп хотел бы, что бы Путин и Зеленский встретились после саммита на Аляске

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным он хотел бы, чтобы встреча президента РФ и Владимира Зеленского состоялась "почти незамедлительно".
"Если первая встреча пройдёт успешно, мы проведём быструю вторую. Я бы хотел сделать это практически незамедлительно, и мы проведём быструю вторую встречу между президентом Путиным и президентом Зеленским, если они захотят, чтобы я там присутствовал", - заявил Трамп журналистам.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В Сербии предположили, как Киев может сорвать встречу Путина и Трампа
Вчера, 18:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияАляскаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на АляскеДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала