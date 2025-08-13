https://ria.ru/20250813/tramp-2035105528.html

Трамп высказался о возможной встрече Путина и Зеленского

2025-08-13T19:22:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

сша

россия

аляска

владимир зеленский

владимир путин

встреча путина и трампа на аляске

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным он хотел бы, чтобы встреча президента РФ и Владимира Зеленского состоялась "почти незамедлительно"."Если первая встреча пройдёт успешно, мы проведём быструю вторую. Я бы хотел сделать это практически незамедлительно, и мы проведём быструю вторую встречу между президентом Путиным и президентом Зеленским, если они захотят, чтобы я там присутствовал", - заявил Трамп журналистам.Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".

сша

россия

аляска

2025

Новости

в мире, сша, россия, аляска, владимир зеленский, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске, дональд трамп