Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал Зеленскому о целях встречи с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 13.08.2025 (обновлено: 18:25 13.08.2025)
https://ria.ru/20250813/tramp-2035092403.html
Трамп рассказал Зеленскому о целях встречи с Путиным, пишут СМИ
Трамп рассказал Зеленскому о целях встречи с Путиным, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2025
Трамп рассказал Зеленскому о целях встречи с Путиным, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на пятничном саммите с президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T18:15:00+03:00
2025-08-13T18:25:00+03:00
дональд трамп
россия
в мире
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034792123_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_cfded49df3ab3dfce9c1a743a33b64db.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на пятничном саммите с президентом России Владимиром Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине и в лучшем понимании того, возможно ли полноценное мирное соглашение, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.По информации издания, в ходе разговора в среду американский лидер также сказал, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что такой обмен будет необходимой частью мирного соглашения.
https://ria.ru/20250813/tramp-2035036684.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034792123_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ff13f0fc8d58adc8dd9026fd195023c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, россия, в мире, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин
Дональд Трамп, Россия, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп рассказал Зеленскому о целях встречи с Путиным, пишут СМИ

Axios: Трамп назвал прекращение огня целью встречи с Путиным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на пятничном саммите с президентом России Владимиром Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине и в лучшем понимании того, возможно ли полноценное мирное соглашение, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, в ходе разговора в среду американский лидер также сказал, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что такой обмен будет необходимой частью мирного соглашения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Трамп обвинил СМИ в попытках помешать подготовке к встрече с Путиным
Вчера, 15:39
 
Дональд ТрампРоссияВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала