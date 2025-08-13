https://ria.ru/20250813/tramp-2035092403.html
Трамп рассказал Зеленскому о целях встречи с Путиным, пишут СМИ
Трамп рассказал Зеленскому о целях встречи с Путиным, пишут СМИ
Трамп рассказал Зеленскому о целях встречи с Путиным, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на пятничном саммите с президентом России Владимиром Путиным... РИА Новости, 13.08.2025
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран, что его цели на пятничном саммите с президентом России Владимиром Путиным заключаются в достижении прекращения огня на Украине и в лучшем понимании того, возможно ли полноценное мирное соглашение, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.По информации издания, в ходе разговора в среду американский лидер также сказал, что не может принимать окончательные решения по поводу территорий, но считает, что такой обмен будет необходимой частью мирного соглашения.
Трамп рассказал Зеленскому о целях встречи с Путиным, пишут СМИ
