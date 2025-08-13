https://ria.ru/20250813/tramp-2035032157.html

Советник патриарха Кирилла: РПЦ молится об успехе переговоров на Аляске

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молятся об успехе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент РФ Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Об этом стало известно 9 августа – когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. В тот же день глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископ Алексий призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице - о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих. "Несомненно, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви также молятся об успехе предстоящей встречи и рады тому, что епархиальный архиерей Аляски архиепископ Алексий (Православная церковь в Америке), в мае побывавший с визитом в России, обратился к своей пастве с призывом к молитве. Бог да благословит грядущие переговоры и дарует мир нашим народам", - сказал отец Николай Балашов. Ранее отец Николай Балашов рассказал РИА Новости, что православных на Аляске больше, чем в других штатах, и многие коренные жители Аляски сохраняют православные традиции. Аляска входила в состав Российской Империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено именно валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке. Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова. По данным на сайте Отдела внешних церковных связей РПЦ, в мае 2025 года делегация Православной церкви в Америке во главе с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием посетила Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве в ходе паломнической поездки в пределы Русской православной церкви. -0-

