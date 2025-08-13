https://ria.ru/20250813/tramp-2034934448.html
В администрации Трампа не хватает экспертов по России и Украине, пишут СМИ
В администрации Трампа не хватает экспертов по России и Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2025
В администрации Трампа не хватает экспертов по России и Украине, пишут СМИ
В администрации Трампа не хватает экспертов по России и Украине, пишут СМИ

Ключевые должности специалистов по России и Украине в администрации президента США Дональда Трампа после недавней волны сокращений все еще пустуют, сообщает в...
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Ключевые должности специалистов по России и Украине в администрации президента США Дональда Трампа после недавней волны сокращений все еще пустуют, сообщает в среду газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского дипломата Эрика Рубина. В июле газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников сообщала, что среди порядка 1350 уволенных ранее сотрудников внешнеполитического ведомства США были и старшие аналитики по России и Украине из бюро разведки и исследований госдепартамента (INR). По данным Financial Times, во второй президентский срок Трампа был значительно сокращен штат совета национальной безопасности (NSC) США. Так, еще в мае были уволены десятки экспертов по внешней политике и национальной безопасности. "Ключевые должности в администрации (Трампа - ред.), связанные с Россией и Украиной, остаются вакантными", - утверждается в публикации. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже.
