Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы
10:45 13.08.2025 (обновлено: 11:29 13.08.2025)
Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы
Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Торговля через маркетплейсы расширяется, в этой сфере важен контроль, чтобы обезопасить потребителя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем. "Электронная торговля повсеместно расширяется, людям становится удобнее заказывать, приобретать товары и услуги посредством электронной торговли, маркетплейсов. Но здесь очень важен, конечно, контроль, в том числе за этой деятельностью, чтобы обезопасить потребителя, чтобы качество поставляемых услуг, связанных с электронными площадками, соответствовало стандартам и нормам, которые есть в нашей стране", - сказал Мишустин. Он попросил Вольвача доложить, какие меры предпринимаются для контроля за товарами, которые реализуются через электронную торговлю. "Надо постоянно контролировать, как соблюдаются требования по сертификации, и чтобы товары, которые покупают наши граждане, были в первую очередь качественными и безопасными", - добавил также Мишустин.
экономика, россия, михаил мишустин, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Торговля через маркетплейсы расширяется, в этой сфере важен контроль, чтобы обезопасить потребителя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем.
"Электронная торговля повсеместно расширяется, людям становится удобнее заказывать, приобретать товары и услуги посредством электронной торговли, маркетплейсов. Но здесь очень важен, конечно, контроль, в том числе за этой деятельностью, чтобы обезопасить потребителя, чтобы качество поставляемых услуг, связанных с электронными площадками, соответствовало стандартам и нормам, которые есть в нашей стране", - сказал Мишустин.
Он попросил Вольвача доложить, какие меры предпринимаются для контроля за товарами, которые реализуются через электронную торговлю.
"Надо постоянно контролировать, как соблюдаются требования по сертификации, и чтобы товары, которые покупают наши граждане, были в первую очередь качественными и безопасными", - добавил также Мишустин.
Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
"Ozon Банк" начал выпускать кредитные карты
1 августа, 10:24
 
Экономика Россия Михаил Мишустин Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 
 
