https://ria.ru/20250813/torgovlya-2034953449.html

Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы

Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы - РИА Новости, 13.08.2025

Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы

Торговля через маркетплейсы расширяется, в этой сфере важен контроль, чтобы обезопасить потребителя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 13.08.2025

2025-08-13T10:45:00+03:00

2025-08-13T10:45:00+03:00

2025-08-13T11:29:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148025/16/1480251619_0:229:4590:2811_1920x0_80_0_0_1af0238c551ed81ee34c7eccb70386ca.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Торговля через маркетплейсы расширяется, в этой сфере важен контроль, чтобы обезопасить потребителя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем. "Электронная торговля повсеместно расширяется, людям становится удобнее заказывать, приобретать товары и услуги посредством электронной торговли, маркетплейсов. Но здесь очень важен, конечно, контроль, в том числе за этой деятельностью, чтобы обезопасить потребителя, чтобы качество поставляемых услуг, связанных с электронными площадками, соответствовало стандартам и нормам, которые есть в нашей стране", - сказал Мишустин. Он попросил Вольвача доложить, какие меры предпринимаются для контроля за товарами, которые реализуются через электронную торговлю. "Надо постоянно контролировать, как соблюдаются требования по сертификации, и чтобы товары, которые покупают наши граждане, были в первую очередь качественными и безопасными", - добавил также Мишустин.

https://ria.ru/20250801/ozon--2032777405.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)