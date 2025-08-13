https://ria.ru/20250813/torgovlya-2034953449.html
Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы
Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы - РИА Новости, 13.08.2025
Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы
Торговля через маркетплейсы расширяется, в этой сфере важен контроль, чтобы обезопасить потребителя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 13.08.2025
2025-08-13T10:45:00+03:00
2025-08-13T10:45:00+03:00
2025-08-13T11:29:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148025/16/1480251619_0:229:4590:2811_1920x0_80_0_0_1af0238c551ed81ee34c7eccb70386ca.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Торговля через маркетплейсы расширяется, в этой сфере важен контроль, чтобы обезопасить потребителя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росаккредитации Дмитрием Вольвачем. "Электронная торговля повсеместно расширяется, людям становится удобнее заказывать, приобретать товары и услуги посредством электронной торговли, маркетплейсов. Но здесь очень важен, конечно, контроль, в том числе за этой деятельностью, чтобы обезопасить потребителя, чтобы качество поставляемых услуг, связанных с электронными площадками, соответствовало стандартам и нормам, которые есть в нашей стране", - сказал Мишустин. Он попросил Вольвача доложить, какие меры предпринимаются для контроля за товарами, которые реализуются через электронную торговлю. "Надо постоянно контролировать, как соблюдаются требования по сертификации, и чтобы товары, которые покупают наши граждане, были в первую очередь качественными и безопасными", - добавил также Мишустин.
https://ria.ru/20250801/ozon--2032777405.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148025/16/1480251619_269:0:4322:3040_1920x0_80_0_0_9d8986a006dc13bdead3a3812a28bfb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы
Мишустин призвал обезопасить потребителя на фоне расширения электронной торговли